Дерусификация Харькова: топонимисты высказались о предложениях мэрии

Из 18 новых названий для улиц и переулков Харькова, вынесенных на обсуждение горожан городскими властями, 13 — предложения Харьковской топонимической группы.

«На сайте Харьковского городского совета появилось сообщение с призывом приобщаться к обсуждению новых названий для 18 топонимов. 13 из них – это предложения Харьковской топонимической группы. Разумеется, предстоит еще очень много работы. Более 500 улиц Харькова нуждаются в дерусификации», — написала эксперт Харьковской топонимической группы, руководитель Северо-восточного отдела Украинского института национальной памяти Мария Тахтаулова.

Тахтаулова предложила жителям города быть активными и принять участие в голосовании, которое проходит на сайте мэрии.

«Надеюсь, что это только начало, и за этим списком последуют другие», — отметила она.

И на странице Харьковской топонимической группы, и в facebook Тахтауловой уже развернулись дискуссии, связанные с предложениями о переименованиях от мэрии.

«Хорошо, что процесс наконец-то сдвинулся, но вопрос к такому формату опросника есть, — написал один из членов топонимической группы фотограф Олег Беликов. — Предложенные варианты локализации для улиц Казацкой Славы и Красной Калины неудачны — интересно было бы отметить автора такого видения, ибо похоже на предыдущие переименования, когда важные названия оказались на окраинах. Как голосовать, если вопрос стоит: «поддерживаете ли вы переименование» с единственным вариантом? Если проголосовать «нет», то что, оставят старое название и все?»

Также участники группы задались вопросами, «чем не угодили кабардинцы», откуда происходит название улицы Кузинской, почему опять не тронули Плехановскую.

Наибольшее количество комментариев с юмором вызвало решение переименовать улицу Ивана Сусанина.

Мэрия пока что предложила назвать существующую в Харькове улицу Сусанина Каяльской. Улиц имени маршрута русского военного корабля в предложенном горсоветом списке переименований нет. Но в городе, по подсчетам специалистов, предстоит сменить названия еще 500 топонимов.