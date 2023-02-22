Терехов: В Харькове будет частичное переименование, чтобы люди привыкали

В настоящее время переименованию подлежат около 500 объектов Харькова, сообщил мэр города Игорь Терехов.

Мэрия не планирует производить переименование выбранных названий одним махом, отметил Терехов.

«Возможно все сделать. Но какой эффект это даст? Поэтому мы частично будем переименовывать. Это позволит людям привыкнуть. Сейчас подлежат переименованию 500 объектов – названия улиц, переулков. Переименование – очень большие затраты и очень много неудобств. Надо людям будет переоформлять очень много документов. Поэтому мы выбрали частичное переименование», – объяснил Терехов.