Жадан висловився щодо поняття “російськомовні українці” (відео)

Український письменник, співак та волонтер Сергій Жадан вважає, що термін “російськомовні українці” є некоректним і від нього треба відмовлятися. Про це він сказав в інтерв’ю журналістці Яніні Соколовій.

“Якщо ми називаємо громадян України російськомовними, ми автоматично передбачаємо, що вони українською не володіють, що вони не говорять, що для них українська чужа. Мені здається, це не зовсім правильно, ну це не точно, тому що все-таки більшість із нас, ну щонайменше двомовні, ми щонайменше білінгви. І навіть якщо людина говорить російською, це ж не означає, що вона не знає української. А називаючи її російськомовною, ми автоматично відрізаємо від неї цю українську мовність, яка так чи інакше є”, – пояснив свою позицію Жадан.

Також письменник зізнався, що йому не подобається термін “російськомовні міста”.

Відео: YouTube-канал Яніни Соколової

“Я про Одесу не буду говорити: все-таки гість. І, власне, було б, мабуть, не зовсім коректно з мого боку робити якісь підсумки, тому що це буде зовсім суб’єктивно. А от про Харків я можу сказати: Харків українізується. Я пам’ятаю, скажімо, минулу весну, коли з міста дуже багато людей поїхало. Залишилися або ті, хто не мав куди їхати, або ті, хто знав, для чого вони залишилися. І в місті лунала ну майже всюди українська мова. Потім частина людей повернулася, з ними повернулася їхня російська. Але все одно українська наростає, наростає. Зараз це нормально, коли ти йдеш містом, чуєш українську мову, і ти не знаєш цю людину. Тому що, скажімо, ще п’ять років тому це було неможливо. Зазвичай ти розумієш, що це людина, де ти міг теоретично цю людину побачити. А зараз ні, це якісна зміна, і знову ж таки, повторюсь, це ті зміни, які вже, мабуть, незворотні”, – каже Жадан.

Нагадаємо, раніше мережею поширився епізод інтерв’ю Ірини Фаріон, яке вона дала Яніні Соколовій. У відеоролику екснардепка заявила, що не може назвати українцями військовослужбовців бригади «Азов» та 3-ї окремої штурмової бригади, які розмовляють російською мовою. Цей вислів Фаріон викликав обурення як у соцмережах, так і серед офіційних осіб. Зокрема на нього відреагував омбудсмен Дмитро Лубінець, нагадавши про заборону дискримінації за різними ознаками в Україні.