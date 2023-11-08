Жадан высказался относительно понятия «русскоязычные украинцы» (видео)

Украинский писатель, певец и волонтер Сергей Жадан считает, что термин «русскоязычные украинцы» является некорректным и от него нужно отказываться. Об этом он сказал в интервью журналистке Янине Соколовой.

«Если мы называем граждан Украины русскоязычными, мы автоматически предполагаем, что они украинским не владеют, что для них украинский чужой. Мне кажется, это не совсем правильно, ну это не точно, потому что все-таки большинство из нас, ну как минимум двуязычные, мы как минимум билингвы. И даже если человек говорит по-русски, это же не значит, что он не знает украинского. А называя его русскоязычным, мы автоматически отрезаем от него эту украиноязычность, которая так или иначе есть», — пояснил свою позицию Жадан.

Также писатель признался, что ему не нравится термин «русскоязычные города».

Видео: YouTube-канал Янины Соколовой

«Я об Одессе не буду говорить: все-таки гость. И, собственно, было бы, пожалуй, не совсем корректно с моей стороны делать какие-то итоги, потому что это будет совсем субъективно. А вот о Харькове я могу сказать: Харьков украинизируется. Я помню, скажем, прошлую весну, когда из города очень много людей уехало. Остались либо те, кому некуда было ехать, либо те, кто знал, для чего они остались. И в городе звучал ну почти везде украинский язык. Потом часть людей вернулась, с ними вернулся их русский. Но все равно украинский нарастает, нарастает. Сейчас это нормально, когда ты идешь по городу, слышишь украинскую речь, и ты не знаешь этого человека. Потому что, скажем, еще пять лет назад это было невозможно. Обычно ты понимаешь, что это человек, где ты мог теоретически этого человека увидеть. А сейчас нет, это качественное изменение, и опять же, повторюсь, это те изменения, которые уже, пожалуй, необратимы», — говорит Жадан.

Напомним, ранее в сети распространился эпизод интервью Ирины Фарион, которое она дала Янине Соколовой. В видеоролике экс-нардеп заявила, что не может назвать украинцами военнослужащих бригады «Азов» и 3-й отдельной штурмовой бригады, которые говорят на русском языке. Это высказывание Фарион вызвало возмущения как в соцсетях, так и среди официальных лиц. В частности, на него отреагировал омбудсмен Дмитрий Лубинец, напомнив о запрете дискриминации по различным признакам в Украине.