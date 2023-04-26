Мэр Харькова Терехов улетел в США
Фото: telegram Игоря Терехова
Игорь Терехов сообщил, что в Штатах ищет возможности восстановления города.
«Сегодня я в Соединенных Штатах ради переговоров с представителями американского правительства. Главная цель всех встреч — восстановление нашего Харькова. В рамках этой командировки я посещу Вашингтон, а также Саммит городов в Денвере, который впервые состоится по инициативе Государственного департамента США и при поддержке USAID» , – сообщил мэр Харькова в telegram.
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Терехов отметил, что это – «чрезвычайная возможность найти новые идеи и подходы к восстановлению, что поможет сделать Харьков городом будущего».
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- • Дата публикации материала: 26 апреля 2023 в 10:08;
Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Игорь Терехов сообщил, что в Штатах ищет возможности восстановления города".