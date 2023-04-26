Мэр Харькова Терехов улетел в США

Игорь Терехов сообщил, что в Штатах ищет возможности восстановления города.

«Сегодня я в Соединенных Штатах ради переговоров с представителями американского правительства. Главная цель всех встреч — восстановление нашего Харькова. В рамках этой командировки я посещу Вашингтон, а также Саммит городов в Денвере, который впервые состоится по инициативе Государственного департамента США и при поддержке USAID» , – сообщил мэр Харькова в telegram.

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Терехов отметил, что это – «чрезвычайная возможность найти новые идеи и подходы к восстановлению, что поможет сделать Харьков городом будущего».