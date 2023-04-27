Терехов рассказал американцам об управлении в условиях неопределенности

Мэр Харькова Игорь Терехов начал рабочий визит в США, сообщила пресс-служба горсовета.

По информации мэрии, Терехов 27 апреля выступил на панельной дискуссии «Местное лидерство в Украине: управление в условиях войны и неопределенности».

«Глава города рассказал американским коллегам о вызовах безопасности, с которыми столкнулся Харьков во время войны, и восстановлении поврежденной жилой застройки, а также поделился опытом громады в вопросах интеграции ВПЛ», — сообщили в горсовете.

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Там отметили, что на дискуссии с участием делегации украинских мэров в США рассмотрели вопросы европейской интеграции Украины, моделирование сценариев послевоенного обновления и поддержку международных партнеров на этом пути.