Терехов рассказал американцам об управлении в условиях неопределенности
Фото: пресс-служба Харьковского горсовета
Мэр Харькова Игорь Терехов начал рабочий визит в США, сообщила пресс-служба горсовета.
По информации мэрии, Терехов 27 апреля выступил на панельной дискуссии «Местное лидерство в Украине: управление в условиях войны и неопределенности».
«Глава города рассказал американским коллегам о вызовах безопасности, с которыми столкнулся Харьков во время войны, и восстановлении поврежденной жилой застройки, а также поделился опытом громады в вопросах интеграции ВПЛ», — сообщили в горсовете.
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Там отметили, что на дискуссии с участием делегации украинских мэров в США рассмотрели вопросы европейской интеграции Украины, моделирование сценариев послевоенного обновления и поддержку международных партнеров на этом пути.
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- • Дата публикации материала: 27 апреля 2023 в 11:20;
Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Мэр Харькова Игорь Терехов начал рабочий визит в США, сообщила пресс-служба горсовета".