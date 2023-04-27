Live
  • Четверг 27.04.2023
    • Харьков
  •   +17°С
  • USD 36.57
  • EUR 40.39
    • 🟢

Терехов рассказал американцам об управлении в условиях неопределенности

Мир 11:20   27.04.2023
Оксана Горун
Терехов рассказал американцам об управлении в условиях неопределенности Фото: пресс-служба Харьковского горсовета

Мэр Харькова Игорь Терехов начал рабочий визит в США, сообщила пресс-служба горсовета.

По информации мэрии, Терехов 27 апреля выступил на панельной дискуссии «Местное лидерство в Украине: управление в условиях войны и неопределенности».

«Глава города рассказал американским коллегам о вызовах безопасности, с которыми столкнулся Харьков во время войны, и восстановлении поврежденной жилой застройки, а также поделился опытом громады в вопросах интеграции ВПЛ», — сообщили в горсовете.

Читайте также: Мэр Харькова Терехов улетел в США

Там отметили, что на дискуссии с участием делегации украинских мэров в США рассмотрели вопросы европейской интеграции Украины, моделирование сценариев послевоенного обновления и поддержку международных партнеров на этом пути.

Автор: Оксана Горун

Новости по теме:

10:08
Мэр Харькова Терехов улетел в США
15:20
Деньги за визу и эскорт. Как украинские беженцы попадают в беду в США
23:14
Терехов сообщил о «прилетах» в Слободском и Основянском районах Харькова
22:46
В Новобаварском районе — пожар на объекте гражданской инфраструктуры — Терехов
18:55
Сын кандидата в президенты США Кеннеди воевал на Харьковском направлении

  • Категории: Мир, Политика, Харьков; Теги: , ;

  • Чтобы узнавать о самом важном, актуальном, интересном в Харькове, Украине и мире:
  • подписывайтесь на нас в Telegram и обсуждайте новости в нашем чате,
  • присоединяйтесь к нам в соцсетях: Facebook , Instagram , а также Google Новости,
  • смотрите в Youtube, TikTok, пишите или присылайте новости в нашего бота.

    • Вы читали новость: «Терехов рассказал американцам об управлении в условиях неопределенности»; из категории Мир на сайте Медиа-группы «Объектив»

    • • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
    • • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
    • • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в вашей стране и городе;
    • • Дата публикации материала: 27 апреля 2023 в 11:20;

    • Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Мэр Харькова Игорь Терехов начал рабочий визит в США, сообщила пресс-служба горсовета".