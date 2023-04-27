Терехов: Наші партнери в США дуже підтримують наш прекрасний Харків

Враженнями від Саміту міст Північної та Південної Америки поділився мер Харкова Ігор Терехов.

«Наші партнери дуже близько сприймають ті жахливі події, які відбуваються в Україні, і дуже підтримують наш з вами прекрасний Харків. Надзвичайне почуття синергії, єдності всієї країни, спільне бажання перемогти ворога та зробити кожне місто, кожен куточок України ще кращими та комфортнішими», – повідомив Терехов.

Також мер зазначив, що партнери не лише підтримують Україну зброєю, а й вірять у відбудову столиці Слобожанщини.

«Про надію хочу підкреслити окремо. Бажання наших партнерів зі всього світу допомогти не лише зброєю, а й у відновленні країни дають надзвичайно сильний емоційний заряд та віру у те, що ми зможемо відбудувати наш Харків максимально швидко, та зробити його взірцем міста майбутнього», – поділився Терехов.