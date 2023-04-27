Терехов: Наши партнеры в США очень поддерживают наш прекрасный Харьков

Впечатлениями от Саммита городов Северной и Южной Америки поделился мэр Харькова Игорь Терехов.

«Наши партнеры очень близко воспринимают ужасные события, которые происходят в Украине, и очень поддерживают наш с вами прекрасный Харьков. Чрезвычайное чувство синергии, единства всей страны, общее желание победить врага и сделать каждый город, каждый уголок Украины еще лучше и комфортнее», — сообщил Терехов.

Мэр отметил, что партнеры не только поддерживают Украину оружием, но и верят в восстановление столицы Слобожанщины.

«О надежде хочу подчеркнуть отдельно. Желание наших партнеров со всего мира помочь не только оружием, но и в восстановлении страны дают сильнейший эмоциональный заряд и веру в то, что мы сможем отстроить наш Харьков максимально быстро и сделать его образцом города будущего», — поделился Терехов.

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