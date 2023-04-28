Терехов у США передав Блінкену прапор України від захисників Бахмута

Харківський міський голова Ігор Терехов під час візиту до США передав держсекретареві Сполучених Штатів Ентоні Блінкену прапор України від військових, які наразі захищають місто Бахмут Донецької області.

Про це мер повідомив у своєму Telegram-каналі.

Терехов розповів, що обговорив із Блінкеном низку питань, зокрема реалізацію реформи децентралізації в Україні, яка триває і під час війни.

“Ми усвідомлюємо, що шлях до відкритого суспільства довгий. Навіть після 200 років США все ще працюють над демократією. Я перефразую Мартіна Лютера Кінга – арка демократії довга, але вона завжди веде до справедливості. І в наших прагненнях до демократичного суспільства ми дивимось на США як на нашого провідника”, – зазначив міський голова.

Також він додав, що вдячний американському народові та Адміністрації президента США Джо Байдена за підтримку України на її шляху до свободи.

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Раніше Терехов виступив на панельній дискусії “Місцеве лідерство в Україні: управління в умовах війни та невизначеності” та взяв участь у Саміті міст Північної та Південної Америки. За підсумками саміту мер заявив про стійку підтримку Харкова партнерами зі США.