Терехов зустрівся із заступником Держсекретаря США
Міський голова Харкова Ігор Терехов у складі делегації мерів України продовжує проводити міжнародні зустрічі у Сполучених штатах Америки.
Про заокеанську активність мера інформує пресслужба Харківської міськради.
Харківський міський голова Ігор Терехов зустрівся з заступником Державного секретаря США з питань економічного розвитку, енергетики та навколишнього середовища Хосе Фернандесом. У ході розмови учасники зустрічі обговорили проблеми українських громад під час під час війни та шляхи їх подолання у партнерстві з американськими муніципалітетами“, – повідомили в міськраді.
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Раніше Терехов виступив на панельній дискусії “Місцеве лідерство в Україні: управління в умовах війни та невизначеності” та взяв участь у Саміті міст Північної та Південної Америки. За підсумками саміту мер заявив про стійку підтримку Харкова партнерами зі США.
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- • Дата публікації матеріалу: 28 Квітня 2023 в 11:12;
Кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "Міський голова Харкова Ігор Терехов у складі делегації мерів України продовжує проводити міжнародні зустрічі у Сполучених штатах Америки".