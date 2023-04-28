Терехов зустрівся із заступником Держсекретаря США

Міський голова Харкова Ігор Терехов у складі делегації мерів України продовжує проводити міжнародні зустрічі у Сполучених штатах Америки.

Про заокеанську активність мера інформує пресслужба Харківської міськради.

Харківський міський голова Ігор Терехов зустрівся з заступником Державного секретаря США з питань економічного розвитку, енергетики та навколишнього середовища Хосе Фернандесом. У ході розмови учасники зустрічі обговорили проблеми українських громад під час під час війни та шляхи їх подолання у партнерстві з американськими муніципалітетами“, – повідомили в міськраді.

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Раніше Терехов виступив на панельній дискусії “Місцеве лідерство в Україні: управління в умовах війни та невизначеності” та взяв участь у Саміті міст Північної та Південної Америки. За підсумками саміту мер заявив про стійку підтримку Харкова партнерами зі США.