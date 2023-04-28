Терехов встретился с замом Госсекретаря США
Городской голова Харькова Игорь Терехов в составе делегации мэров Украины продолжает проводить международные встречи в Соединенных штатах Америки.
О заокеанской активности мэра информирует пресс-служба Харьковского горсовета.
«Харьковский городской голова Игорь Терехов встретился с заместителем Государственного секретаря США по экономическому развитию, энергетике и окружающей среде Хосе Фернандесом. В ходе разговора участники встречи обсудили проблемы украинских громад во время войны и пути их преодоления в партнерстве с американскими муниципалитетами», — сообщили в мэрии.
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Ранее Терехов выступил на панельной дискуссии «Местное лидерство в Украине: управление в условиях войны и неопределенности» и поучаствовал в Саммите городов Северной и Южной Америки. По итогам саммита мэр заявил о стойкой поддержке Харькова партнерами из США.
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- • Дата публикации материала: 28 апреля 2023 в 11:12;
Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Городской голова Харькова Игорь Терехов в составе делегации мэров Украины продолжает проводить международные встречи в Соединенных штатах Америки".