Терехов встретился с замом Госсекретаря США

Городской голова Харькова Игорь Терехов в составе делегации мэров Украины продолжает проводить международные встречи в Соединенных штатах Америки.

О заокеанской активности мэра информирует пресс-служба Харьковского горсовета.

«Харьковский городской голова Игорь Терехов встретился с заместителем Государственного секретаря США по экономическому развитию, энергетике и окружающей среде Хосе Фернандесом. В ходе разговора участники встречи обсудили проблемы украинских громад во время войны и пути их преодоления в партнерстве с американскими муниципалитетами», — сообщили в мэрии.

Ранее Терехов выступил на панельной дискуссии «Местное лидерство в Украине: управление в условиях войны и неопределенности» и поучаствовал в Саммите городов Северной и Южной Америки. По итогам саммита мэр заявил о стойкой поддержке Харькова партнерами из США.