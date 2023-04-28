Live
  • Пятница 28.04.2023
    • Харьков
  •   +13°С
  • USD 36.57
  • EUR 40.35
    • 🟢

Терехов встретился с замом Госсекретаря США

Мир 11:12   28.04.2023
Оксана Горун
Терехов встретился с замом Госсекретаря США Фото: Харьковский горсовет

Городской голова Харькова Игорь Терехов в составе делегации мэров Украины продолжает проводить международные встречи в Соединенных штатах Америки.

О заокеанской активности мэра информирует пресс-служба Харьковского горсовета.

«Харьковский городской голова Игорь Терехов встретился с заместителем Государственного секретаря США по экономическому развитию, энергетике и окружающей среде Хосе Фернандесом. В ходе разговора участники встречи обсудили проблемы украинских громад во время войны и пути их преодоления в партнерстве с американскими муниципалитетами», — сообщили в мэрии.

  • Читайте также: Деньги за визу и эскорт. Как украинские беженцы попадают в беду в США

    • Ранее Терехов выступил на панельной дискуссии «Местное лидерство в Украине: управление в условиях войны и неопределенности» и поучаствовал в Саммите городов Северной и Южной Америки. По итогам саммита мэр заявил о стойкой поддержке Харькова партнерами из США.

    Автор: Оксана Горун

    Новости по теме:

    17:28
    Терехов: Наши партнеры в США очень поддерживают наш прекрасный Харьков
    11:20
    Терехов рассказал американцам об управлении в условиях неопределенности
    10:08
    Мэр Харькова Терехов улетел в США
    15:20
    Деньги за визу и эскорт. Как украинские беженцы попадают в беду в США
    23:14
    Терехов сообщил о «прилетах» в Слободском и Основянском районах Харькова

  • Категории: Мир, Политика, Харьков; Теги: , ;

  • Чтобы узнавать о самом важном, актуальном, интересном в Харькове, Украине и мире:
  • подписывайтесь на нас в Telegram и обсуждайте новости в нашем чате,
  • присоединяйтесь к нам в соцсетях: Facebook , Instagram , а также Google Новости,
  • смотрите в Youtube, TikTok, пишите или присылайте новости в нашего бота.

    • Вы читали новость: «Терехов встретился с замом Госсекретаря США»; из категории Мир на сайте Медиа-группы «Объектив»

    • • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
    • • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
    • • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в вашей стране и городе;
    • • Дата публикации материала: 28 апреля 2023 в 11:12;

    • Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Городской голова Харькова Игорь Терехов в составе делегации мэров Украины продолжает проводить международные встречи в Соединенных штатах Америки".