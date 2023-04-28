Терехов в США встретился с Блинкеном и передал ему флаг от защитников Бахмута

Харьковский городской голова Игорь Терехов во время визита в США передал госсекретарю Соединенных Штатов Энтони Блинкену флаг Украины от военных, которые сейчас защищают город Бахмут Донецкой области.

Об этом мэр сообщил в своем Telegram-канале.

Терехов рассказал, что обсудил с Блинкеном ряд вопросов, в частности реализацию реформы децентрализации в Украине, которая продолжается и во время войны.

«Мы осознаем, что путь к открытому обществу долгий. Даже после 200 лет США все еще работают над демократией. Я перефразирую Мартина Лютера Кинга — арка демократии длинная, но она всегда ведет к справедливости. И в наших стремлениях к демократическому обществу мы смотрим на США как на нашего проводника», — отметил городской голова.

Также он добавил, что благодарен американскому народу и Администрации президента США Джо Байдена за поддержку Украины на ее пути к свободе.

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Ранее Терехов выступил на панельной дискуссии «Местное лидерство в Украине: управление в условиях войны и неопределенности» и поучаствовал в Саммите городов Северной и Южной Америки. По итогам саммита мэр заявил о стойкой поддержке Харькова партнерами из США.