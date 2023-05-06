Відрядження Терехова завершилося: мер повідомив про результати поїздки до США
Харківський міський голова закінчив свій візит до США.
«Це було перше моє відрядження за часи війни. Дуже таке потужне відрядження, бо я мав зустрічі з чиновниками Америки. Крім цього, сенаторами Америки. Вчора буквально закінчився мій візит до Америки», – розповів мер Харкова в етері нацмарафону.
Терехов зазначив, що головною метою поїздки була післявоєнна відбудова Харкова.
«США – це наш стратегічний партнер, з яким ми будемо далі йти шляхом відновлення міста. Що стосується того, як ми будемо відбудовувати, були дуже потужні зустрічі з інвесторами. І я їм казав, як ми плануємо разом відновлювати місто Харків, які плани щодо післявоєнного відновлення. І знайшов дуже потужну підтримку. Крім цього, буквально вчора до мене звернувся мер міста Альбукерке і ми домовилися щодо установлення партнерських побратимських відносин», – зазначив Терехов.
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- • Дата публікації матеріалу: 6 Травня 2023 в 11:14;
Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Харківський міський голова закінчив свій візит до США.".