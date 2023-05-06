Відрядження Терехова завершилося: мер повідомив про результати поїздки до США

Харківський міський голова закінчив свій візит до США.

«Це було перше моє відрядження за часи війни. Дуже таке потужне відрядження, бо я мав зустрічі з чиновниками Америки. Крім цього, сенаторами Америки. Вчора буквально закінчився мій візит до Америки», – розповів мер Харкова в етері нацмарафону.

Терехов зазначив, що головною метою поїздки була післявоєнна відбудова Харкова.

«США – це наш стратегічний партнер, з яким ми будемо далі йти шляхом відновлення міста. Що стосується того, як ми будемо відбудовувати, були дуже потужні зустрічі з інвесторами. І я їм казав, як ми плануємо разом відновлювати місто Харків, які плани щодо післявоєнного відновлення. І знайшов дуже потужну підтримку. Крім цього, буквально вчора до мене звернувся мер міста Альбукерке і ми домовилися щодо установлення партнерських побратимських відносин», – зазначив Терехов.