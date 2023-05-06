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Терехов: про суму на відновлення Харкова і що відбудують у першу чергу

Суспільство 11:37   06.05.2023
Вікторія Яковенко
Терехов: про суму на відновлення Харкова і що відбудують у першу чергу

Мер Харкова Ігор Терехов в етері нацмарафону розповів, що передусім у місті відновлюватимуть критичну інфраструктуру, а саме: енергетичні об’єкти.

Питання відновлення Харкова Терехов порушував з американськими інвесторами під час відрядження до США.

«Були перемовини щодо перш за все відновлення енергетичної інфраструктури. Я знайшов підтримку і ми спілкувалися з «GENERAL ELEKTRIK» щодо відновлення, і з іншими інвесторами, які зацікавлені в тому, щоб вкладати свої кошти у відновлення енергетичної інфраструктури», – зазначив Терехов.

Крім цього, додав мер,  у першу чергу відновлюватимуть й житлові будинки, школи, дитсадки та лікарні.

За словами Терехова, за попередніми даними, вартість відновлення міста на 6 травня 2023 року становить близько 9,5 млрд доларів.

«Війна триває, ми маємо обстріли, будуть ще, я вважаю, руйнування. . Тому сьогодні це 9,5 мільярдів доларів США. Це величезні кошти, і жодна країна не може собі дозволити тільки на Харків витрачати такі кошти. Тому я мав змогу спілкуватися з міжнародними фінансовими інституціями щодо залучення коштів, у тому числі й кредитних коштів для відновлення міста Харкова», – розповів Терехов.

Читайте також: Відрядження Терехова завершилося: мер повідомив про результати поїздки до США

Автор: Вікторія Яковенко

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    • • Дата публікації матеріалу: 6 Травня 2023 в 11:37;

    • Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Мер Харкова Ігор Терехов в етері нацмарафону розповів, що передусім у місті відновлюватимуть критичну інфраструктуру, а саме: енергетичні об’єкти.".