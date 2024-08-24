Харків і перейменування: Терехов про рішення ОВА і назви, які імпонують

Процес перейменування у Харкові тільки розпочався, повідомив в інтерв’ю «Українському радіо. Харків» мер міста Ігор Терехов. Тож наразі люди тільки звикають до нових назв. Попри це, якщо ще три роки тому містяни майже не сприймали перейменування, наразі ситуація змінилася, підкреслив мер. Він прокоментував нещодавнє рішення голови ХОВА щодо зміни низки назв вулиць і станцій метро у місті, яке стало спірним серед людей.

За словами Терехова, процес перейменування – неминучий. Адже цього вимагає законодавство і суспільство. Однак у мерії намагаються зробити його «лагіднішим», щоб людям було комфортно.

«Ну знаєте, мені імпонує дуже назва Сковороди, ця вулиця дуже знакова для Харкова взагалі, і ця постать, як Сковорода, дуже знакова для Харкова. Крім, цього, звісно, Героїв Харкова – це перший проспект, який був перейменований. Дуже багато назв, тут головне, щоб люди прийняли це перейменування, і щоб вони у вжитку були зручні», – зазначив мер.

Терехов додав, що перейменування у місті триватиме.

«Ми коли в першу хвилю перейменування робили, спочатку це було повноваження міської ради, ми зробили все, але залишили певну кількість вулиць, для того, щоб в майбутньому була можливість перейменування на честь героїв України, бо війна триває і різними можуть бути ситуації. Крім цього, потім повноваження перейшли до ХОВА. З чимось я можу погодитись, з чимось можу не погодитись, але це рішення, яке було прийнято, і сьогодні суспільство, і активісти, і активні громадяни обговорюють ці питання. Наприклад, таке питання, як в нас був проспект Гагаріна, і ми його не перейменували, а ОВА перейменувала на Аерокосмічний, і навколо цього перейменування дуже багато точиться суперечок. І петиція, на Зміївський шлях, пропонують змінити. Я вважаю, що тут дуже важливо, щоб суспільство визначило, яку ж назву воно хоче», – розповів Терехов.

Він зазначив, що суперечки точаться й навколо нової назви метро «Заводська» (раніше «Завод імені Малишева»). Деякі громадяни пропонують назву «Танковий завод», однак, на думку мера, це робити недоцільно.

«Бо ви розумієте, що йде війна і сьогодні, Танковий завод, це ціль, локація номер один, тому потрібно дуже ввиважено до цього підходити», – акцентував Терехов.

Нагадаємо, процес деколонізації топонімів відбувався в межах закону «Про засудження та заборону пропаганди російської імперської політики в Україні та деколонізації топонімії» практично так само, як свого часу організували декомунізацію. Першими право змінити назви, пов’язані з РФ, у своїх населених пунктах отримали органи місцевого самоврядування (міські, селищні та сільські ради). Депутати могли ухвалювати рішення до 27 січня 2024 року. Після повноваження перейшли до мерів, селищних та сільських голів. Вони мали ще три місяці – до 27 квітня. Саме тому останні перейменування у Харкові затверджувала не міськрада, а мер Ігор Терехов – своїм розпорядженням. До 27 липня право перейменувати топоніми на території Харківської області перейшло до начальника ХОВА Олега Синєгубова, який мав завершити перейменування.

26 липня Синєгубов підписав розпорядження про перейменування трьох станцій метро та 48 вулиць у Харкові. Згідно з документом, станція метро “Героїв Праці” тепер називатиметься “Салтівська”, “Завод імені Малишева” – “Заводська”, а “Проспект Гагаріна” – “Левада”. Проспект Гагаріна став Аерокосмічним, а вулиця Героїв Праці отримала назву Нескорених.

Громадські активісти та частина депутатів міської та обласної рад не погодилися з деякими назвами. ГО “Харківський антикорупційний центр” навіть провела голосування за пакет перейменувань “За український Харків”. Громадськість зверталася до Синєгубова з пропозиціями назвати вулиці в місті на честь голови Директорії УНР Симона Петлюри, співака та актора Міська Барбари та поета Василя Мисика, життя яких пов’язане з Харковом. Проспект Гагаріна пропонували зробити Зміївським, а станцію «Завод імені Малишева» – «Танковим заводом». Усі пропозиції, які під час обговорень надійшли до ХОВА, Синєгубов пообіцяв передати Харківській міськраді для подальших консультацій із громадськістю.