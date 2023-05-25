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Зрадника з Харкова Долгова звільнили після скандального інтерв’ю з Пригожиним

Світ 13:57   25.05.2023
Оксана Якушко
Зрадника з Харкова Долгова звільнили після скандального інтерв’ю з Пригожиним

Колишній харків’янин, зрадник Костянтин Долгов поскаржився в соцмережах, що залишився без роботи після скандального інтерв’ю з військовим злочинцем, засновником та власником приватної військової компанії «Вагнер» Євгеном Пригожиним, в якому той принижує міністра оборони рф Шойгу і хвалить ЗСУ.

За словами Долгова, він мав вести стрім у телеграм-каналі, але після виходу інтерв’ю з головою ПВК «Вагнер» його звільнили з проекту «Телега ONLINE».

«Мені повідомили, що моїх послуг не потребують. І прямим текстом сказали — це через те саме інтерв’ю. Весь вчорашній день я намагався з’ясувати, що це за дивна ситуація така. Але керівники проекту на мої дзвінки та повідомлення наполегливо не хотіли відповідати”, – заявив Долгов.

В інтерв’ю Пригожин розкритикував дії російського військового керівництва та визнав Україну сильним противником. Все робилося заради “денацифікації”, а “ми зробили Україну нацією, яка відома у всьому світі”, поскаржився Долгову Пригожин.

«До речі, не здивуюсь, якщо Долгову зараз, скажімо так, подарують статуетку. Він у цьому сенсі є ідеальним кандидатом на “жертву українських диверсантів”, як і Владлен Татарський. Український перебіжчик, зрадник. Таких самі росіяни зневажають і без жалості пускають у витрату», – підсумував журналіст Денис Казанський.

Журналіст Костянтин Долгов був одним із ідеологів «руської весни» у 2014 році у Харкові. Після фіаско він утік разом із сім’єю до рф, звідки продовжив свою прокремлівську пропаганду.

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Автор: Оксана Якушко

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  • Категорії: Світ, Суспільство, Україна, Харків; Теги: , , , , , , , , , , ;

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    • • Дата публікації матеріалу: 25 Травня 2023 в 13:57;

    • Кореспондент Оксана Якушко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Колишній харків’янин, зрадник Костянтин Долгов поскаржився в соцмережах, що залишився без роботи після скандального інтерв’ю з військовим злочинцем, засновником та власником приватної військової компанії «Вагнер» Євгеном Пригожиним, в якому той принижує міністра оборони рф Шойгу і хвалить ЗСУ.".