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Предателя из Харькова Долгова уволили после скандального интервью с Пригожиным

Мир 13:57   25.05.2023
Оксана Якушко
Предателя из Харькова Долгова уволили после скандального интервью с Пригожиным

Бывший харьковчанин, предатель Константин Долгов пожаловался в соцсетях, что остался без работы после скандального интервью с военным преступником, основателем и владельцем частной военной компании «Вагнер» Евгением Пригожиным, в котором тот унижает министра обороны рф Шойгу и хвалит ВСУ.

«Мне сообщили, что в моих услугах не нуждаются. И прямым текстом сказали — это из-за того самого интервью. Весь вчерашний день я пытался выяснить, что же это за странная ситуация такая. Но руководители проекта на мои звонки и сообщения упорно не желали отвечать», — заявил Долгов.

В интервью Пригожин раскритиковал действия российского военного руководства и признал Украину сильным противником. Все делалось ради «денацификации», а «мы сделали Украину нацией, которая известна во всем мире», пожаловался Долгову Пригожин.

«Кстати, не удивлюсь, если Долгову сейчас, скажем так, подарят статуэтку. Он в этом смысле идеальный кандидат на «жертву украинских диверсантов», как и Владлен Татарский. Украинский перебежчик, предатель. Таких сами россияне презирают и без жалости пускают в расход», — подытожил журналист Денис Казанский.

Журналист Константин Долгов был одним из идеологов «русской весны» в 2014 году в Харькове. После фиаско он бежал вместе с семьей в рф, откуда продолжил свою прокремлевскую пропаганду.

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Автор: Оксана Якушко

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  • Категории: Мир, Общество, Украина, Харьков; Теги: , , , , , , , , , , ;

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    • • Дата публикации материала: 25 мая 2023 в 13:57;

    • Корреспондент Оксана Якушко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Бывший харьковчанин, предатель Константин Долгов пожаловался в соцсетях, что остался без работы после скандального интервью с военным преступником, основателем и владельцем частной военной компании «Вагнер» Евгением Пригожиным, в котором тот унижает министра обороны рф Шойгу и хвалит ВСУ.".