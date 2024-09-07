“Telegram – це загроза нацбезпеці” – Буданов в інтерв’ю харків’янину Жадану

Telegram – це загроза національній безпеці, заявив керівник ГУР Міноборони Кирило Буданов в інтерв’ю харківському письменнику та військовослужбовцю бригади “Хартія” Сергію Жадану з нагоди Дня воєнної розвідки.

“Telegram – це реально, в нашому розумінні, загроза національній безпеці. Я це кажу абсолютно прямо і ми це навіть документально робили. Telegram став головним джерелом отримання інформації для суспільства згідно з офіційними нашими дослідженнями. Telegram обігнав абсолютно все. Це те, з чим ми живемо. Я не за те, щоб його просто взяти й закрити, це, до речі, досить важко зробити, але можливо. Я виступаю за те, щоб “офізичити” всі ці Telegram-канали. Якщо ти хочеш віщати якісь новини, будь ласка, зареєструйся, щоб всі розуміли, що це канал зареєстрований за Івановим Іваном Івановичем, громадянином РФ, який проживає в місті Москва. Чи за громадянином України. І тоді у людини особиста відповідальність за те, що вона розміщає”, — сказав Буданов.

При цьому він уточнив, що Telegram теоретично можна заблокувати в Україні, як це раніше зробили із соцмережами “Вконтакте” та “Одноклассники”, але це технічно важче.

“Російські газети, як і російське телебачення точно треба ізолювати від України до кінця. Це захист на час війни, абсолютно нормальний, природній. Тут інше питання, чи здатні ми це зробити. Нездатні. Російську пресу можемо перекрити, і, здається, перекрили. Але в наше століття інформаційних технологій повністю закритись від їхнього впливу нереально”, — констатував глава ГУР.

За оцінкою Буданова, порівняно з 2014 роком Україна точно більш захищена інформаційно.

“Те, що було можливим без проблем для ворогуючої з нами країни у 2014 році, вже майже неможливо зараз, або можливо частково з величезними зусиллями для досягнення мети. Не так, як було раніше, коли жінка казала про хлопчика у трусиках і мільйони людей це повторювали. Люди в це вірили… Інформація – це зброя, треба чітко усвідомлювати. І цілком очевидно, що зброя, на жаль, доходить до своїх цілей. Вона вражає наше суспільство. Це не винахід РФ, це не винахід цієї війни. Це було завжди. І, на жаль, буде завжди”, — додав Буданов.