«Telegram – угроза нацбезопасности» – Буданов в интервью харьковчанину Жадану
Telegram – это угроза национальной безопасности, заявил руководитель ГУР Минобороны Кирилл Буданов в интервью харьковскому писателю и военнослужащему бригады «Хартия» Сергею Жадану по случаю Дня военной разведки.
“Telegram – это реально, в нашем понимании, угроза национальной безопасности. Я это говорю совершенно прямо, и мы это даже документально делали. Telegram стал главным источником получения информации для общества согласно нашим официальным исследованиям. Telegram обогнал все. Это то, с чем мы живем. Я не за то, чтобы его просто взять и закрыть, это, кстати, достаточно тяжело сделать, но возможно. Я выступаю за то, чтобы «офизичить» все эти Telegram-каналы. Если ты хочешь вещать какие-то новости, пожалуйста, зарегистрируйся, чтобы все понимали, что этот канал зарегистрирован на Иванова Ивана Ивановича, гражданина РФ, проживающего в городе Москва. Или за гражданином Украины. И тогда у человека личная ответственность за то, что он размещает”, — сказал Буданов.
При этом он уточнил, что Telegram теоретически можно заблокировать в Украине, как это раньше сделали с соцсетями «Вконтакте» и «Одноклассники», но это технически труднее.
“Российские газеты, как и российское телевидение, точно нужно изолировать от Украины до конца. Это защита на время войны, абсолютно нормальная, естественная. Здесь другой вопрос, способны ли мы это сделать. Неспособны. Российскую прессу можем перекрыть и, кажется, перекрыли. Но в наш век информационных технологий полностью закрыться от их влияния невозможно”, — констатировал глава ГУР.
По оценке Буданова, в сравнении с 2014 годом Украина точно более защищена информационно.
“То, что было возможно без проблем для враждующей с нами страны в 2014 году, уже почти невозможно сейчас, или возможно частично с огромными усилиями для достижения цели. Не так, как было раньше, когда женщина говорила о мальчике в трусиках и миллионы людей это повторяли. Люди в это верили… Информация – это оружие, надо четко осознавать. И совершенно очевидно, что оружие, к сожалению, доходит до своих целей. Оно поражает наше общество. Это не изобретение РФ, это не изобретение этой войны. Это было всегда. И, к сожалению, будет всегда”, — добавил Буданов.
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- Категории: Общество, Украина, Харьков; Теги: Telegram, интервью, Кирилл Буданов, Сергей Жадан;
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- • Дата публикации материала: 7 сентября 2024 в 15:10;
Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Telegram – это угроза национальной безопасности, заявил руководитель ГУР Минобороны Кирилл Буданов в интервью харьковскому писателю и военнослужащему бригады «Хартия» Сергею Жадану по случаю Дня военной разведки.".