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Буданов: «Попытка создать в Харьковской области буферную зону провалилась»

Происшествия 18:00   03.08.2024
Оксана Горун
Буданов: «Попытка создать в Харьковской области буферную зону провалилась» Скриншот

Начальник Главного управления разведки Минобороны Украины Кирилл Буданов сообщил о программах максимум и минимум ВС РФ на 2024 год, а также их перспективах на Харьковщине.

«Задача максимум – это получить контроль над Украиной. Любым путем. Вообще любым. Задача минимум, и она же пока единственная — это выйти на админграницы Донецкой и Луганской области. Она не менялась ни разу», — сказал Буданов о задачах врага на 2024 год в блиц-интервью ТСН.

Что касается Харьковской области, то здесь ВС РФ, по утверждениям диктатора Путина, должны были создать некую «буферную зону», чтобы обезопасить от обстрелов с территории Украины Белгородскую область. Фиаско уже очевидно.

«По Харьковской области это попытка была сделать буферную зону, но она провалилась. У них она провалилась», — констатировал Кирилл Буданов.

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Тот факт, что россияне все еще остаются на оккупированных территориях на севере от Харькова, начальник ГУР оценил как «вопрос времени».

Автор: Оксана Горун
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  • • Дата публикации материала: 3 августа 2024 в 18:00;

  • Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Начальник Главного управления разведки Минобороны Украины Кирилл Буданов сообщил о программах максимум и минимум ВС РФ на 2024 год, а также их перспективах на Харьковщине".