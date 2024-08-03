Буданов: «Попытка создать в Харьковской области буферную зону провалилась»

Начальник Главного управления разведки Минобороны Украины Кирилл Буданов сообщил о программах максимум и минимум ВС РФ на 2024 год, а также их перспективах на Харьковщине.

«Задача максимум – это получить контроль над Украиной. Любым путем. Вообще любым. Задача минимум, и она же пока единственная — это выйти на админграницы Донецкой и Луганской области. Она не менялась ни разу», — сказал Буданов о задачах врага на 2024 год в блиц-интервью ТСН.

Что касается Харьковской области, то здесь ВС РФ, по утверждениям диктатора Путина, должны были создать некую «буферную зону», чтобы обезопасить от обстрелов с территории Украины Белгородскую область. Фиаско уже очевидно.

«По Харьковской области это попытка была сделать буферную зону, но она провалилась. У них она провалилась», — констатировал Кирилл Буданов.

Тот факт, что россияне все еще остаются на оккупированных территориях на севере от Харькова, начальник ГУР оценил как «вопрос времени».