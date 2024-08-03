Буданов: “Спроба створити на Харківщині буферну зону провалилася”

Начальник Головного управління розвідки Міноборони України Кирило Буданов повідомив про програми максимум і мінімум ЗС РФ на 2024 рік, а також їхні перспективи на Харківщині.

“Завдання максимум – це отримати контроль над Україною. Будь-яким шляхом. Взагалі, будь-яким. Завданням мінімум, і воно ж поки що єдине – це вийти на адмінкордони Донецької та Луганської області. Воно не змінювалось жодного разу”, – сказав керівник ГУР у бліцінтерв’ю ТСН.

Щодо Харківської області, то тут ЗС РФ, за твердженнями диктатора Путіна, мали створити якусь “буферну зону”, щоб убезпечити від обстрілів з території України Бєлгородську область. Фіаско вже очевидно.

“По Харківській області – це спроба була зробити буферну зону, але вона провалилась. У них вона провалилася“, – констатував Кирило Буданов.

Той факт, що росіяни все ще залишаються на окупованих територіях на півночі від Харкова, начальник ГУР оцінив як “питання часу”.