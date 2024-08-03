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Буданов: “Спроба створити на Харківщині буферну зону провалилася”

Події 18:00   03.08.2024
Оксана Горун
Буданов: “Спроба створити на Харківщині буферну зону провалилася” Скриншот

Начальник Головного управління розвідки Міноборони України Кирило Буданов повідомив про програми максимум і мінімум ЗС РФ на 2024 рік, а також їхні перспективи на Харківщині.

“Завдання максимум – це отримати контроль над Україною. Будь-яким шляхом. Взагалі, будь-яким. Завданням мінімум, і воно ж поки що єдине – це вийти на адмінкордони Донецької та Луганської області. Воно не змінювалось жодного разу”, – сказав керівник ГУР у бліцінтерв’ю ТСН.

Щодо Харківської області, то тут ЗС РФ, за твердженнями диктатора Путіна, мали створити якусь “буферну зону”, щоб убезпечити від обстрілів з території України Бєлгородську область. Фіаско вже очевидно.

По Харківській області – це спроба була зробити буферну зону, але вона провалилась. У них вона провалилася“, – констатував Кирило Буданов.

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Той факт, що росіяни все ще залишаються на окупованих територіях на півночі від Харкова, начальник ГУР оцінив як “питання часу”.

Автор: Оксана Горун
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  • • Дата публікації матеріалу: 3 Серпня 2024 в 18:00;

  • Кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "Начальник Головного управління розвідки Міноборони України Кирило Буданов повідомив про програми максимум і мінімум ЗС РФ на 2024 рік, а також їхні перспективи на Харківщині".