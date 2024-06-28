Битва на Харківщині у травні 2024 року принесла найбільше втрат РФ – NYT

За даними НАТО та західних військових чиновників, у травні в середньому щодня в Україні гинули або отримували поранення понад 1000 солдатів РФ, повідомляє The New York Times.

Але попри свої втрати РФ набирає від 25 000 до 30 000 нових солдатів на місяць — приблизно стільки ж, скільки залишає поле бою, заявили американські офіційні особи. Це дозволило армії РФ продовжувати посилати хвилю за хвилею військ на українську оборону, сподіваючись розтрощити або прорвати її.

Російські солдати порівнюють такий стиль ведення війни з потраплянням до м’ясорубки, коли командири, мабуть, не усвідомлюють, що посилають піхотинців на смерть.

Часом цей підхід виявлявся ефективним, приносячи армії РФ перемоги в Авдіївці та Бахмуті. Проте українські та західні офіційні особи кажуть, що ця тактика була менш успішною цієї весни, коли РФ намагалася прорватися до Харкова.

Американські офіційні особи заявили, що РФ досягла найважливішої мети Путіна, створивши буферну зону вздовж кордону, щоб утруднити українцям можливість завдати удару по країні.

Однак, за словами західних чиновників, ця атака не загрожувала Харкову і зрештою була зупинена силами української оборони.

“Президент Путін і Москва дійсно намагалися досягти великих успіхів, прорвати лінію фронту цієї весни”, – заявив генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг. «Вони намагалися, але зазнали невдачі. Вони досягли дуже невеликих успіхів, і вони платять дуже високу ціну».

Наступ у травні на півночі Харківщини, так і вздовж східного фронту супроводжувався інтенсивнішими періодами хвильових атак росіян. Аналітики британської військової розвідки заявили, що втрати РФ у травні, що становлять у середньому 1200 осіб на день, були найвищими за всю війну.

Російські солдати заявили в Telegram, що їхні підрозділи зазнають великих втрат. Дехто каже, що їхні лави скорочуються через дрони, кулеметний вогонь та артилерійські обстріли.

Використання РФ піхоти у хвильових атаках відображає одну з її переваг у війні: її населення набагато більше, ніж населення України, що дає їй більший резерв потенційних рекрутів.

Але втрати змусили РФ швидко відправляти новобранців до України, а це означає, що ці солдати були погано навчені.

Відсутність структурованої підготовки та необхідність залучення новобранців до бойових операцій обмежили здатність РФ формувати боєздатні підрозділи. Це також збільшує втрати.

Але все складніше. Зміна характеру сучасної війни також збільшила кількість жертв протягом останніх місяців.

Повсюдне поширення дронів полегшило обом сторонам виявляти та націлюватися по силах противника. А міни та касетні боєприпаси роблять пересування відкритою місцевістю майже самогубством.

З того часу, як Путін почав повномасштабне вторгнення, щонайменше 350 000 російських військовослужбовців були вбиті або поранені, повідомив нещодавно міністр оборони Ллойд Дж. Остін III. За британськими оцінками, кількість убитих і поранених росіян перевищила 500 000 людей.

Оцінки США про втрати у війні ґрунтуються на супутникових знімках, перехопленнях повідомлень, повідомленнях репортерів у соціальних мережах та засобах масової інформації, а також офіційних повідомленнях з РФ та України. Але такі оцінки різняться навіть усередині уряду США.

Надійні оцінки втрат України отримати складніше. Українські чиновники ретельно стережуть ці цифри. Декілька американських чиновників наполягають, що у них немає точних даних.

Схоже, РФ здатна продовжити свою нинішню кампанію, пропонуючи фінансові стимули новобранцям, залучаючи засуджених і найманців з Африки.

Але головне питання цього року в тому, чи зможе нинішня стратегія РФ перевершити українську армію. Зброя та боєприпаси з нового пакету допомоги США вартістю $60 мільярдів нарешті досягають лінії фронту, і українським командирам більше не доводиться рахувати патрони. РФ, як і раніше, перевершує Україну з озброєння, але вже не так сильно.

“Те, що я бачу, – це уповільнення просування росіян і стабілізація цієї конкретної ділянки фронту”, – сказав Остін. «Кілька тижнів тому були побоювання, що ми побачимо значний прорив з боку росіян. Я не думаю, що ми побачимо це у майбутньому».

А нова буферна зона РФ на кордоні з Харківською областю може виявитися марним досягненням.

Але, попри всі успіхи України на півночі Харківської області, попереду ще багато проблем. Найближчими тижнями американські та західні чиновники очікують, що бойові дії знову перемістяться на схід та південь, оскільки РФ, як і раніше, готова витрачати сили для досягнення поступових успіхів.