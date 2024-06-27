РФ використовує «буханки» через нестачу техніки на півночі Харківщини — BILD
Наступ ЗС РФ на півночі Харківської області все більше перетворюється на катастрофу, пише BILD.
Росіянам не вдалося захопити Харків і створити «буферну зону» вздовж кордону. А тепер через важкі бої туди доводиться перекидати людей і техніку з інших ділянок фронту.
Ситуацію погіршує дефіцит бронетехніки. Щомісяця ЗСУ знищують близько 80 танків та 250 БТР і БМП. Росія не встигає поповнювати ці втрати. Через це зараз утруднено постачання російського угрупування у Вовчанську. Туди веде одна дорога завдовжки 5 км (на карті), яку постійно обстрілюють ЗСУ. За відсутності бронетехніки росіяни відправляють нею цивільну техніку без належного захисту.
На одному записі видно знищений радянський мікроавтобус УАЗ-2206, відомий як «буханка» або «таблетка». На іншій – класичний УАЗ-469. Громадянську техніку росіяни кидають у бій та у напрямку села Глибоке.
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- Категорії: Події, Україна, Харків; Теги: бронетехника, дефицит, наступ, рф, север, танк, Харьковская область;
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- • Дата публікації матеріалу: 27 Червня 2024 в 18:29;
Кореспондент Оксана Якушко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Наступ ЗС РФ на півночі Харківської області все більше перетворюється на катастрофу, пише BILD.".