«Зав’яз у боях» – Машовець про «наступ РФ» на різних напрямках Харківщини
Військовий оглядач групи «Інформаційний спротив» Костянтин Машовець в етері «Київ 24» підсумував результати наступальних дій армія РФ на Куп’янському напрямку та півночі Харківщини.
За словами аналітика, завданням окупантів на Куп’янському напрямку – було відновити своє положення, що існувало до моменту успішного контрнаступу ЗСУ. На цій ділянці фронту діяли два угрупування противника – «Сєвєр» і «Запад».
«Вони там намагалися вздовж річки Сіверський Донець вийти в район Білого Колодязя, Великого Бурлука, на тили нашого Куп’янського, по суті, угрупування, примусити його відійти від Куп’янська, полишити, скажімо так, східний плацдарм на східному березі цієї річки Оскіл, і відійти з заднього, принаймні», – розповів Машовець.
Тут у росіян не вийшло, продовжив Машовець, тож вони вирішили «в межах цієї операції створити допоміжний хибний напрямок наступу». Йдеться про дії на півночі Харківщини.
«Ну це вклинення в прикордонні, в 10-кілометровій зоні. Ті бої, які продовжуються за Вовчанськ, ну ви розумієте, це більше, так чи інакше, воно витягує не тільки наші сили в цьому сенсі, але й сили противника. Так чи інакше потрібно відновлювати свої зусилля, вводити додаткові сили і засоби. Це там головною виступала 6 загальна військова армія. Тобто, очевидно, що противник був вимушений в ході цих своїх дій, щоб розвинути успіх, вводити додаткові сили і засоби. Але, тим не менше, як бачимо, річку Вовча, це по цьому напрямку ключовий рубіж, вони так і не форсували. Ні в межах міста, ні західніше нього, ні східніше. Так, було там просування в бік селища Тихе, вони там пробували декілька разів просунутися на Синельниково. Але результатів не досягли», – заявив Машовець.
Він також додав, що наразі противник «зав’яз у боях» на Харківщині. Однак, одночасно із «наступом» на півночі він активізувався на Куп’янському напрямку.
«Очевидно, що план у цій операції, він передбачав узгоджені дії між двома угрупуваннями військ противника», – сказав Машовець.
Відео: “Київ 24”
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Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Військовий оглядач групи «Інформаційний спротив» Костянтин Машовець в етері «Київ 24» підсумував результати наступальних дій армія РФ на Куп’янському напрямку та півночі Харківщини.".