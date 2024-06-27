«Завяз в боях» — Машовец о «наступлении РФ» на разных направлениях Харьковщины

Военный обозреватель группы «Информационное сопротивление» Константин Машовец в эфире «Киев 24» подытожил результаты наступательных действий армия РФ на Купянском направлении и севере Харьковщины.

По словам аналитика, задачей оккупантов на Купянском направлении — было восстановить свое положение, существовавшее до момента успешного контрнаступления ВСУ. На этом участке фронта действовали две группировки противника – «Север» и «Запад».

«Они там пытались вдоль реки Северский Донец выйти в район Белого Колодца, Великого Бурлука, на тылы нашей Купянской, по сути, группировки, заставить его отойти от Купянска, оставить, скажем так, восточный плацдарм на восточном берегу этой реки Оскол, и уйти с заднего, по крайней мере», — рассказал Машовец.

Здесь у россиян не получилось, продолжил Машовец, поэтому они решили «в рамках этой операции создать вспомогательное ложное направление наступления». Речь идет о действиях на севере Харьковщины.

«Ну, это вклинение в приграничье, в 10-километровой зоне. Те бои, которые продолжаются за Волчанск, ну вы понимаете, это больше, так или иначе, оно вытягивает не только наши силы в этом смысле, но и силы противника. Так или иначе необходимо восстанавливать свои усилия, вводить дополнительные силы и средства. Это там главной выступала 6 всеобщая военная армия. То есть очевидно, что противник был вынужден в ходе этих своих действий, чтобы развить успех, вводить дополнительные силы и средства. Но, тем не менее, как видим, реку Волчья, это по этому направлению ключевой рубеж, они, так и не форсировали. Ни в черте города, ни западнее его, ни восточнее. Да, было там продвижение в сторону поселка Тихое, они там пробовали несколько раз продвинуться на Синельниково. Но результатов не добились», — заявил Машовец.

Он также добавил, что в сейчас противник «завяз в боях» в Харьковской области. Однако одновременно с «наступлением» на севере он активизировался на Купянском направлении.

«Очевидно, что план по этой операции, он предусматривал согласованные действия между двумя группировками войск противника», — сказал Машовец.

Видео: «Киев 24»