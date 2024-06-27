Бои у Волчанска, удары КАБ и атаки на Купянском направлении — ГШ на 13:00
Фото: Генштаб ВСУ
На Харьковском направлении враг продолжает атаковать. Бои ведутся в районе Волчанска. Штурмовые действия противника вблизи Липцев остановлены Силами обороны, сообщил Генштаб ВСУ в сводке по состоянию на 13:00.
Оккупанты применяли КАБ с направления Белгорода и Шебекино по районам Малых Проходов, Липцев, Глубокого и Волчанска.
На Купянском направлении насчитывается пять атак врага, из них две – в районе Степовой Новоселовки еще продолжаются.
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- Категории: Общество, Харьков; Теги: ВСУ, генштаб, зведення, КАБ, Купянское, направление, харьковское;
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- • Дата публикации материала: 27 июня 2024 в 14:10;
Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "На Харьковском направлении враг продолжает атаковать. Бои ведутся в районе Волчанска. Штурмовые действия противника вблизи Липцев остановлены Силами обороны, сообщил Генштаб ВСУ в сводке по состоянию на 13:00.".