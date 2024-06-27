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Бои у Волчанска, удары КАБ и атаки на Купянском направлении — ГШ на 13:00

Общество 14:10   27.06.2024
Виктория Яковенко
Бои у Волчанска, удары КАБ и атаки на Купянском направлении — ГШ на 13:00 Фото: Генштаб ВСУ

На Харьковском направлении враг продолжает атаковать. Бои ведутся в районе Волчанска. Штурмовые действия противника вблизи Липцев остановлены Силами обороны, сообщил Генштаб ВСУ в сводке по состоянию на 13:00.

Оккупанты применяли КАБ с направления Белгорода и Шебекино по районам Малых Проходов, Липцев, Глубокого и Волчанска.

На Купянском направлении насчитывается пять атак врага, из них две – в районе Степовой Новоселовки еще продолжаются.

Читайте также: Идет бой за Волчанск — Генштаб о ситуации на фронте 27 июня

Автор: Виктория Яковенко
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Бои у Волчанска, удары КАБ и атаки на Купянском направлении — ГШ на 13:00
Бои у Волчанска, удары КАБ и атаки на Купянском направлении — ГШ на 13:00
27.06.2024, 14:10

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  • • Дата публикации материала: 27 июня 2024 в 14:10;

  • Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "На Харьковском направлении враг продолжает атаковать. Бои ведутся в районе Волчанска. Штурмовые действия противника вблизи Липцев остановлены Силами обороны, сообщил Генштаб ВСУ в сводке по состоянию на 13:00.".