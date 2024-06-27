Бои у Волчанска, удары КАБ и атаки на Купянском направлении — ГШ на 13:00

На Харьковском направлении враг продолжает атаковать. Бои ведутся в районе Волчанска. Штурмовые действия противника вблизи Липцев остановлены Силами обороны, сообщил Генштаб ВСУ в сводке по состоянию на 13:00.

Оккупанты применяли КАБ с направления Белгорода и Шебекино по районам Малых Проходов, Липцев, Глубокого и Волчанска.

На Купянском направлении насчитывается пять атак врага, из них две – в районе Степовой Новоселовки еще продолжаются.