Идет бой за Волчанск — Генштаб о ситуации на фронте 27 июня
Фото: Генштаб ВСУ
Генштаб ВСУ в сводке на 10:30 27 июня сообщил, что происходит на Харьковском и Купянском направлениях.
«На Харьковском направлении идет бой за Волчанск. Ситуация контролируемая. За предыдущие сутки потери врага на Харьковском направлении составили: 150 военнослужащих, уничтожены три артсистемы, средство ПВО и шесть автомобилей. Поврежден один танк, одна артсистема, два средства ПВО и два автомобиля», — проинформировали в Генштабе.
На Купянском направлении, по данным ГШ, с начала суток уже было четыре боевых столкновения — в районах Степной Новоселовки, Песчаного, Стельмаховки и Андреевки.
«Два штурмовых действия агрессора еще продолжаются», — отметили в сводке.
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- • Дата публикации материала: 27 июня 2024 в 11:39;
Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Генштаб ВСУ в сводке на 10:30 27 июня сообщил, что происходит на Харьковском и Купянском направлениях".