Идет бой за Волчанск — Генштаб о ситуации на фронте 27 июня

Генштаб ВСУ в сводке на 10:30 27 июня сообщил, что происходит на Харьковском и Купянском направлениях.

«На Харьковском направлении идет бой за Волчанск. Ситуация контролируемая. За предыдущие сутки потери врага на Харьковском направлении составили: 150 военнослужащих, уничтожены три артсистемы, средство ПВО и шесть автомобилей. Поврежден один танк, одна артсистема, два средства ПВО и два автомобиля», — проинформировали в Генштабе.

На Купянском направлении, по данным ГШ, с начала суток уже было четыре боевых столкновения — в районах Степной Новоселовки, Песчаного, Стельмаховки и Андреевки.

«Два штурмовых действия агрессора еще продолжаются», — отметили в сводке.