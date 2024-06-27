Live
  • Чт 27.06.2024
  • Харків  +24°С
  • USD 40.51
  • EUR 43.31

Триває бій за Вовчанськ – Генштаб про ситуацію на фронті 27 червня

Події 11:39   27.06.2024
Оксана Горун
Триває бій за Вовчанськ – Генштаб про ситуацію на фронті 27 червня

Генштаб ЗСУ у зведенні на 10:30 27 червня повідомив, що відбувається на Харківському та Куп’янському напрямках.

На Харківському напрямку триває бій за Вовчанськ. Ситуація контрольована. За попередню добу втрати ворога на Харківському напрямку склали: 150 військовослужбовців, знищено три артсистеми, засіб ППО та шість автомобілів. Пошкоджено один танк, одну артсистему, два засоби ППО та два автомобілі“, – поінформували в Генштабі.

На Куп’янському напрямку, за даними ГШ, з початку доби вже було чотири бойові зіткнення – в районах Степової Новоселівки, Піщаного, Стельмахівки та Андріївки.

“Дві штурмові дії агресора ще тривають”, – зазначили у зведенні.

Читайте також: Окупанти на Агрегатному заводі у Вовчанську мають 3 варіанти — ОТУВ “Харків”

Автор: Оксана Горун
Популярно
2 тис. ударів, з них 750 – КАБ – Синєгубов про обстріли Харківщини за пів року
2 тис. ударів, з них 750 – КАБ – Синєгубов про обстріли Харківщини за пів року
27.06.2024, 13:01
Меморіальну дошку загиблій захисниці з «Кракену» відкрили в Харкові (фото)
Меморіальну дошку загиблій захисниці з «Кракену» відкрили в Харкові (фото)
26.06.2024, 12:55
У Харкові перейменували низку вулиць
У Харкові перейменували низку вулиць
29.04.2024, 18:00
Втекли до хрещеного: у Харкові шукали дітей, чию матір позбавили прав
Втекли до хрещеного: у Харкові шукали дітей, чию матір позбавили прав
27.06.2024, 12:38
«Прославився» у справі Гонгадзе: ексміністр МВС не стане «почесним» у Харкові
«Прославився» у справі Гонгадзе: ексміністр МВС не стане «почесним» у Харкові
27.06.2024, 12:12
Скільки коштують дрова на Харківщині: лісники озвучили ціни
Скільки коштують дрова на Харківщині: лісники озвучили ціни
27.06.2024, 11:59

Новини за темою:

10:48
Окупанти на Агрегатному заводі у Вовчанську мають 3 варіанти – ОТУВ “Харків”
09:14
Вдалося повернути низку територій на півночі від Харкова – “Ахіллес”
07:33
ISW: ЗС РФ просунулися в бік Куп’янська, у Вовчанську – важкі ближні бої
09:52
США визначили для Путіна “червоні лінії” на Харківщині – Мусієнко
08:12
ЗС РФ готуються до нового етапу просування, ймовірно, біля Харківщини – Жорін

Ви читали новину: «Триває бій за Вовчанськ – Генштаб про ситуацію на фронті 27 червня»; з категорії Події на сайті Медіа-групи «Обʼєктив»

  • • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
  • • Скористайтеся пошуком на сайті Обʼєктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
  • • Підписуйтесь на соціальні мережі Обʼєктив.TV, щоб дізнатися про ключові події в Україні та вашому місті;
  • • Дата публікації матеріалу: 27 Червня 2024 в 11:39;

  • Кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "Генштаб ЗСУ у зведенні на 10:30 27 червня повідомив, що відбувається на Харківському та Куп’янському напрямках".