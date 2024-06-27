Триває бій за Вовчанськ – Генштаб про ситуацію на фронті 27 червня
Генштаб ЗСУ у зведенні на 10:30 27 червня повідомив, що відбувається на Харківському та Куп’янському напрямках.
“На Харківському напрямку триває бій за Вовчанськ. Ситуація контрольована. За попередню добу втрати ворога на Харківському напрямку склали: 150 військовослужбовців, знищено три артсистеми, засіб ППО та шість автомобілів. Пошкоджено один танк, одну артсистему, два засоби ППО та два автомобілі“, – поінформували в Генштабі.
На Куп’янському напрямку, за даними ГШ, з початку доби вже було чотири бойові зіткнення – в районах Степової Новоселівки, Піщаного, Стельмахівки та Андріївки.
“Дві штурмові дії агресора ще тривають”, – зазначили у зведенні.
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- • Дата публікації матеріалу: 27 Червня 2024 в 11:39;
Кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "Генштаб ЗСУ у зведенні на 10:30 27 червня повідомив, що відбувається на Харківському та Куп’янському напрямках".