ГШ на 13:00: бої поблизу Вовчанська, удари КАБ, атаки на Куп’янському напрямку

На Харківському напрямку ворог продовжує атакувати. Бої точаться в районі Вовчанська. Штурмові дії противника поблизу Липців зупинені Силами оборони, повідомив Генштаб ЗСУ у зведенні станом на 13:00.

Окупанти застосовували КАБ з напрямку Бєлгорода та Шебекіного по районах Малих Проходів, Липців, Глибокого та Вовчанська.

На Куп’янському напрямку нараховується п’ять атак ворога, з них дві – в районі Степової Новоселівки, ще тривають.