ГШ на 13:00: бої поблизу Вовчанська, удари КАБ, атаки на Куп’янському напрямку
Фото: Генштаб ЗСУ
На Харківському напрямку ворог продовжує атакувати. Бої точаться в районі Вовчанська. Штурмові дії противника поблизу Липців зупинені Силами оборони, повідомив Генштаб ЗСУ у зведенні станом на 13:00.
Окупанти застосовували КАБ з напрямку Бєлгорода та Шебекіного по районах Малих Проходів, Липців, Глибокого та Вовчанська.
На Куп’янському напрямку нараховується п’ять атак ворога, з них дві – в районі Степової Новоселівки, ще тривають.
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- Категорії: Суспільство, Харків; Теги: генштаб, зведення, ЗСУ, КАБ, Купянское, направлення, харьковское;
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- • Дата публікації матеріалу: 27 Червня 2024 в 14:10;
Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "На Харківському напрямку ворог продовжує атакувати. Бої точаться в районі Вовчанська. Штурмові дії противника поблизу Липців зупинені Силами оборони, повідомив Генштаб ЗСУ у зведенні станом на 13:00.".