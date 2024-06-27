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ГШ на 13:00: бої поблизу Вовчанська, удари КАБ, атаки на Куп’янському напрямку

Суспільство 14:10   27.06.2024
Вікторія Яковенко
ГШ на 13:00: бої поблизу Вовчанська, удари КАБ, атаки на Куп’янському напрямку Фото: Генштаб ЗСУ

На Харківському напрямку ворог продовжує атакувати. Бої точаться в районі Вовчанська. Штурмові дії противника поблизу Липців зупинені Силами оборони, повідомив Генштаб ЗСУ у зведенні станом на 13:00.

Окупанти застосовували КАБ з напрямку Бєлгорода та Шебекіного по районах Малих Проходів, Липців, Глибокого та Вовчанська.

На Куп’янському напрямку нараховується п’ять атак ворога, з них дві – в районі Степової Новоселівки, ще тривають.

Читайте також: Триває бій за Вовчанськ – Генштаб про ситуацію на фронті 27 червня

Автор: Вікторія Яковенко
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Ви читали новину: «ГШ на 13:00: бої поблизу Вовчанська, удари КАБ, атаки на Куп’янському напрямку»; з категорії Суспільство на сайті Медіа-групи «Обʼєктив»

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  • • Дата публікації матеріалу: 27 Червня 2024 в 14:10;

  • Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "На Харківському напрямку ворог продовжує атакувати. Бої точаться в районі Вовчанська. Штурмові дії противника поблизу Липців зупинені Силами оборони, повідомив Генштаб ЗСУ у зведенні станом на 13:00.".