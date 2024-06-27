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РФ использует «буханки» из-за нехватки техники на севере Харьковщины — BILD

Происшествия 18:29   27.06.2024
Оксана Якушко
РФ использует «буханки» из-за нехватки техники на севере Харьковщины — BILD Фото: BILD

Наступление ВС РФ на севере Харьковской области оборачивается всё большей катастрофой, пишет BILD.

Россиянам не удалось захватить Харьков и создать «буферную зону» вдоль границы. А теперь из-за тяжёлых боёв туда приходится перебрасывать людей и технику с других участков фронта.

Ситуацию ухудшает дефицит бронетехники. Ежемесячно ВСУ уничтожают около 80 танков и 250 БТР и БМП. Россия не успевает восполнять эти потери. Из-за этого сейчас затруднено снабжение российской группировки в Волчанске. Туда ведёт одна дорога длиной 5 км (на карте), которую постоянно обстреливают ВСУ. В отсутствие бронетехники россияне отправляют по ней гражданскую технику без надлежащей защиты.

На одной записи виден уничтоженный советский микроавтобус УАЗ-2206, известный как «буханка» или «таблетка». На другой — классический УАЗ-469. Гражданскую технику россияне бросают в бой и в направлении села Глубокое.

Фото: BILD

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Автор: Оксана Якушко
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  • • Дата публикации материала: 27 июня 2024 в 18:29;

  • Корреспондент Оксана Якушко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Наступление ВС РФ на севере Харьковской области оборачивается всё большей катастрофой, пишет BILD.".