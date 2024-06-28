Битва на Харьковщине в мае 2024 года стала самой смертоносной для РФ – NYT

Подбитый российский танк. Россия теряла в среднем 1000 солдат в день во время войны в Украине в мае. ФОТО: Маурисио Лима для The New York Times

По данным НАТО и западных военных чиновников, в мае в среднем ежедневно в Украине погибали или получали ранения более 1000 солдат РФ, сообщает The New York Times.

Но, несмотря на свои потери, РФ набирает от 25 000 до 30 000 новых солдат в месяц — примерно столько же, сколько покидает поле боя, заявили американские официальные лица. Это позволило ее армии продолжать посылать волну за волной войск на украинскую оборону в надежде сокрушить ее и прорвать ее.

Российские солдаты сравнивают такой стиль ведения войны с попаданием в мясорубку, когда командиры, по-видимому, не осознают, что посылают пехотинцев на смерть.

Временами этот подход оказывался эффективным, принося армии РФ победы в Авдеевке и Бахмуте. Однако украинские и западные официальные лица говорят, что эта тактика была менее успешной этой весной, когда РФ пыталась прорваться к Харькову.

Американские официальные лица заявили, что РФ достигла важнейшей цели Путина, создав буферную зону вдоль границы, чтобы затруднить украинцам возможность нанести удар по стране.

Однако, по словам западных чиновников, эта атака не угрожала Харькову и в конечном итоге была остановлена силами украинской обороны.

«Президент Путин и Москва действительно пытались добиться больших успехов, прорвать линию фронта этой весной», — заявил генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг. «Они пытались, но потерпели неудачу. Они добились очень небольших успехов, и они платят очень высокую цену».

Наступление в мае как за пределами Харькова, так и вдоль восточного фронта сопровождалось более интенсивными периодами волновых атак русских. Аналитики британской военной разведки заявили, что потери РФ в мае, составляют в среднем 1200 человек в день, были самыми высокими за всю войну.

Российские солдаты заявили в Telegram, что их подразделения несут большие потери. Некоторые говорят, что их ряды сокращаются из-за дронов, пулеметного огня и артиллерийских обстрелов.

Использование РФ пехоты в волновых атаках отражает одно из ее преимуществ в войне: ее население намного больше, чем население Украины, что дает ей больший резерв потенциальных рекрутов.

Но потери вынудили РФ относительно быстро отправить новобранцев в Украину, а это означает, что солдаты, отправленные на фронт, плохо обучены.

Отсутствие структурированной подготовки и необходимость привлечения новобранцев к боевым операциям ограничили способность РФ формировать боеспособные подразделения. Это тоже увеличивает потери.

Но все сложнее. Изменение характера современной войны также увеличило количество жертв за последние месяцы.

Повсеместное распространение дронов облегчило обеим сторонам обнаружение и нацеливание сил противника. А мины и кассетные боеприпасы делают передвижение по открытой местности почти самоубийственным занятием.

С тех пор, как Путин начал полномасштабное вторжение, по меньшей мере 350 000 российских военнослужащих были убиты или ранены, сообщил недавно министр обороны Ллойд Дж. Остин III. По британским оценкам, число убитых и раненых россиян превысило 500 000 человек.

Оценки США о потерях в войне основаны на спутниковых снимках, перехватах сообщений, сообщениях репортеров в социальных сетях и средствах массовой информации, а также официальных сообщениях из России и Украины. Но такие оценки различаются даже внутри правительства США.

Надежные оценки потерь Украины получить сложнее. Украинские чиновники тщательно охраняют эти цифры. Несколько американских чиновников настаивают, что у них нет точных данных.

Похоже, что Россия способна продолжить свою нынешнюю кампанию, предлагая финансовые стимулы новобранцам, привлекая осужденных и привлекая наемников из Африки.

Но главный вопрос в этом году в том, сможет ли нынешняя стратегия РФ превзойти украинскую армию. Оружие и боеприпасы из нового пакета помощи США стоимостью $60 миллиардов наконец достигают линии фронта, и украинским командирам больше не приходится считать патроны. Россия по-прежнему превосходит Украину по вооружению, но не так сильно.

«То, что я вижу, — это замедление продвижения русских и стабилизация этого конкретного участка фронта», — сказал Остин. «Пару недель назад были опасения, что мы увидим значительный прорыв со стороны русских. Я не думаю, что мы увидим это в будущем».

А новая буферная зона РФ на границе с Харьковской областью может оказаться пустым достижением.

Но несмотря на все успехи Украины на севере Харьковской области, впереди еще много проблем. В ближайшие недели американские и западные чиновники ожидают, что боевые действия снова переместятся на восток и юг, поскольку РФ по-прежнему готова тратить силы для достижения постепенных успехов.