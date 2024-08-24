Харьков и переименование: Терехов о решении ОВА и названиях, что импонируют

Процесс переименования в Харькове только начался, сообщил в интервью «Украинскому радио. Харьков» мэр города Игорь Терехов. Поэтому люди только привыкают к новым названиям. Несмотря на это, если еще три года назад горожане почти не воспринимали переименования, ситуация изменилась, подчеркнул мэр. Он прокомментировал недавнее решение главы ХОВА об изменении ряда названий улиц и станций метро в городе, которое стало спорным среди людей.

По словам Терехова, процесс переименования – неизбежен. Ведь этого требует законодательство и общество. Однако в мэрии пытаются сделать его более «мягким», чтобы людям было комфортно.

«Ну знаете, мне импонирует очень название Сковороды, эта улица очень знаковая для Харькова вообще, и эта фигура, как Сковорода, очень знаковая для Харькова. Кроме этого, конечно, Героев Харькова — это первый проспект, который был переименован. Очень много названий, здесь главное, чтобы люди приняли это переименование и чтобы они в обиходе были удобны», — отметил мэр.

Терехов добавил, что переименование в городе будет продолжаться.

«Мы когда в первую волну переименования делали, сначала это было полномочие городского совета, мы сделали все, но оставили определенное количество улиц для того, чтобы в будущем была возможность переименования в честь героев Украины, потому что война продолжается и разными могут быть ситуации. Кроме того, затем полномочия перешли к ХОВА. С чем-то я могу согласиться, с чем-то могу не согласиться, но это решение, которое было принято, и сегодня общество, и активисты, и активные граждане обсуждают эти вопросы. Например, такой вопрос, у нас был проспект Гагарина, и мы его не переименовали, а ОВА переименовала в Аэрокосмический, и вокруг этого переименования очень много идет споров. И петиция, на Змиевской шлях, предлагают изменить. Я считаю, что здесь очень важно, чтобы общество определило, какое название оно хочет», — рассказал Терехов.

Он отметил, что споры идут также касательно нового названия метро «Заводская» (ранее «Завод имени Малышева»). Некоторые граждане предлагают название «Танковый завод», однако, по мнению мэра, это делать нецелесообразно.

«Ведь понимаете, что идет война и сегодня, Танковый завод, это цель, локация номер один, поэтому нужно очень взвешенно к этому подходить», — акцентировал Терехов.

Напомним, процесс деколонизации топонимов проходил в рамках закона «Об осуждении и запрете пропаганды российской имперской политики в Украине и деколонизации топонимии» практически так же, как в свое время организовали декоммунизацию. Первыми право изменить названия, связанные с РФ, в своих населенных пунктах получили органы местного самоуправления (городские, поселковые и сельские советы). Депутаты могли принимать решения до 27 января 2024 года. После полномочия перешли к мэрам, поселковым и сельским головам. У них было еще три месяца — до 27 апреля. Именно поэтому последние переименования в Харькове утверждал не горсовет, а мэр Игорь Терехов — своим распоряжением. До 27 июля право переименовать топонимы на территории области перешло к начальнику ХОВА Олегу Синегубову, который должен был завершить переименование.

26 июля Синегубов подписал распоряжение о переименовании трех станций метро и 48 улиц в Харькове. Согласно документу, станция метро «Героев Труда» теперь будет называться «Салтовская», «Завод имени Малышева» — «Заводская», а «Проспект Гагарина» — «Левада». Проспект Гагарина стал Аэрокосмическим, а улица Героев Труда получила название Непокоренных.

Общественные активисты и часть депутатов городского и областного советов не согласились с некоторыми названиями. ОО «Харьковский антикоррупционный центр» даже провела голосование за пакет переименований «За украинский Харьков». Общественники обращались к Синегубову с предложениями назвать улицы в городе в честь главы Директории УНР Симона Петлюры, певца и актера Мисько Барбары и поэта Василия Мысика, жизнь которых связана с Харьковом. Проспект Гагарина предлагали сделать Змиевским, а станцию «Завод имени Малышева» — «Танковым заводом». Все предложения, которые в ходе обсуждений поступили в ХОВА, Синегубов пообещал передать Харьковскому горсовету для дальнейших консультаций с общественностью.