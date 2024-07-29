Депутат раскрыл договоренности об исправлении «неудачных названий» в Харькове

О предварительных договоренностях с Харьковским горсоветом об исправлении «неудачных названий», которые были приняты в рамках официального процесса деколонизации топонимов, сообщил на пресс-конференции член Харьковской топонимической группы, депутат горсовета Дмитрий Булах.

«Я думаю, что еще этот процесс будет некоторое время двигаться дальше, в рамках какой-то гармонизации и исправления, потому что есть даже стилистические ошибки, русизмы, он в течение ближайших месяцев будет завершен», — сказал Булах.

Он подчеркнул, что рабочая группа, в состав которой вошли представители общественности, горсовета, ученые, историки и краеведы, была создана на этапе, когда полномочия переименовывать топонимы, подпадающие под действие закона «Об осуждении и запрете пропаганды российской имперской политики в Украине и деколонизации топонимии», перешли к ХОВА.

«В городе такого не было, то есть были коммуникации, было какое-то взаимодействие, не могу ничего сказать, но не было стандартизации определенной. В области она состоялась, но мне кажется, что она состоялась достаточно формально. И такое у меня плохое послевкусие после последнего распоряжения председателя ХОВА. Потому что не так много было топонимов, которые подпадали под переименование. Город сделал 510 за это время. И там, конечно, возможностей ошибиться было больше», — отметил депутат.

ХОВА, в свою очередь, продолжил Булах, должна была утвердить новые названия для 48 улиц и трех станций метро в Харькове, и отдельные члены рабочей группы, по его словам, предлагали для ряда топонимов более адекватные варианты, чем те, что были приняты.

«К сожалению, есть, как есть. Есть много топонимов больших, это бывший проспект Гагарина, бывшая улица Героев Труда, бывшее метро им. Малышева. Переулок Мисько Барбары, который не состоялся. На таком маленьком количестве очень много вопросов. Поэтому я надеюсь, что мы все как харьковчане, как украинцы, это доработаем и приведем к более адекватному состоянию. Тем более, были предварительные договоренности о том, что мы все же, когда закончится полностью процесс, который регламентируется законом, мы все вернемся и исправим там дубляжи, ошибки и неудачные названия. Надеюсь, что так и будет. Вместе с городским советом, имею в виду», — сказал Булах.

Как пояснила руководитель Северо-восточного отдела Украинского института национальной памяти Мария Тахтаулова, 27 июля полномочия ОВА по переименованию топонимов в рамках закона «Об осуждении и запрете пропаганды российской имперской политики в Украине и деколонизации топонимии» исчерпались, и теперь органы местного самоуправления могут продолжать переименование по общей процедуре.

«Поэтому я еще раз надеюсь, что тот общественный резонанс, который вызвали откровенно или неудачные названия, или как Мисько Барбары, которые не были учтены, что мы сможем доработать это с Харьковским городским советом, в частности с господином Тереховым персонально», — сказала Тахтаулова.

Напомним, процесс деколонизации топонимов проходил в рамках закона «Об осуждении и запрете пропаганды российской имперской политики в Украине и деколонизации топонимии» практически так же, как в свое время организовали декоммунизацию. Первыми право изменить названия, связанные с РФ, в своих населенных пунктах получили органы местного самоуправления (городские, поселковые и сельские советы). Депутаты могли принимать решения до 27 января 2024 года. После полномочия перешли к мэрам, поселковым и сельским головам. У них было еще три месяца — до 27 апреля. Именно поэтому последние переименования в Харькове утверждал не горсовет, а мэр Игорь Терехов — своим распоряжением. До 27 июля право переименовать топонимы на территории области перешло к начальнику ХОВА Олегу Синегубову, который должен был завершить переименование.

26 июля Синегубов подписал распоряжение о переименовании трех станций метро и 48 улиц в Харькове. Согласно документу, станция метро «Героев Труда» теперь будет называться «Салтовская», «Завод имени Малышева» — «Заводская», а «Проспект Гагарина» — «Левада». Также новые названия получили 48 улиц, переулков, бульваров, проездов и проспектов в городе. Проспект Гагарина в частности стал Аэрокосмическим, а улица Героев Труда получила название Непокоренных.

Общественные активисты и часть депутатов городского и областного советов не согласились с некоторыми названиями. ОО «Харьковский антикоррупционный центр» даже провела голосование за пакет переименований «За украинский Харьков». Общественники обращались к Синегубову с предложениями назвать улицы в городе в честь главы Директории УНР Симона Петлюры, певца и актера Мисько Барбары и поэта Василия Мысика, жизнь которых связана с Харьковом. Проспект Гагарина предлагали сделать Змиевским, а станцию «Завод имени Малышева» — «Танковым заводом». Все предложения, которые в ходе обсуждений поступили в ХОВА, Синегубов пообещал передать Харьковскому горсовету для дальнейших консультаций с общественностью.