Депутат розкрив домовленості щодо виправлень «невдалих назв» вулиць у Харкові

Про попередні домовленості з Харківською міськрадою щодо виправлень “невдалих назв”, ухвалених у межах офіційного процесу деколонізації топонімів, повідомив на пресконференції член Харківської топонімічної групи, депутат міськради Дмитро Булах.

“Я думаю, що ще цей процес буде певний час рухатися далі, в межах якоїсь гармонізації та виправлення, бо є навіть стилістичні помилки, русизми, що він упродовж найближчих місяців буде завершений”, – сказав Булах.

Він наголосив, що робоча група, до складу якої увійшли представники громадськості, міськради, науковці, історики та краєзнавці, була створена на етапі, коли повноваження перейменовувати топоніми, які підпадають під дію закону «Про засудження та заборону пропаганди російської імперської політики в Україні та деколонізації топонімії », перейшли до ХОВА.

«У місті такого не було, тобто були комунікації, була якась взаємодія, не можу нічого сказати, але не було стандартизації певної. В області вона відбулася, але мені здається, що вона відбулася досить формально. І такий в мене поганий посмак після останнього розпорядження голови ХОВА. Тому що не так багато було топонімів, які підпадали під перейменування. Місто зробило 510 за цей час. І там, звісно, можливостей помилитися було більше», – зазначив депутат.

ХОВА, своєю чергою, продовжив Булах, мала затвердити нові назви для 48 вулиць та трьох станцій метро в Харкові, і окремі члени робочої групи, за його словами, пропонували для низки топонімів “більш адекватні варіанти”, ніж ті, що були прийняті.

«На жаль, є, як є. Є багато топонімів великих, це колишній проспект Гагаріна, колишня вулиця Героїв Праці, колишнє метро імені Малишева. Провулок Міська Барбари, який не відбувся. На такій маленькій кількості дуже багато питань. Тому я сподіваюся, що ми всі як харків’яни, як українці, це допрацюємо і приведемо до адекватнішого стану. Тим більше були попередні домовленості про те, що коли закінчиться повністю процес, який регламентується законом, ми всі повернемося і виправимо дубляжі, помилки й невдалі назви. Сподіваюся, що так і буде. Разом з міською радою, маю на увазі», – сказав Булах.

Як пояснила керівниця Північно-східного відділу Українського інституту національної пам’яті Марія Тахтаулова, 27 липня повноваження ОВА щодо перейменування топонімів у межах закону «Про засудження та заборону пропаганди російської імперської політики в Україні та деколонізації топонімії» вичерпалися, і тепер органи місцевого самоврядування можуть продовжувати перейменування за загальною процедурою.

«Тому я ще раз сподіваюся, що той суспільний резонанс, який викликали відверто або невдалі назви, або як Міська Барбари, що не були враховані, що ми зможемо доопрацювати це з Харківською міською радою, зокрема з паном Тереховим персонально», – сказала Тахтаулова.

Нагадаємо, процес деколонізації топонімів відбувався в межах закону «Про засудження та заборону пропаганди російської імперської політики в Україні та деколонізації топонімії» практично так само, як свого часу організували декомунізацію. Першими право змінити назви, пов’язані з РФ, у своїх населених пунктах отримали органи місцевого самоврядування (міські, селищні та сільські ради). Депутати могли ухвалювати рішення до 27 січня 2024 року. Після повноваження перейшли до мерів, селищних та сільських голів. Вони мали ще три місяці – до 27 квітня. Саме тому останні перейменування у Харкові затверджувала не міськрада, а мер Ігор Терехов – своїм розпорядженням. До 27 липня право перейменувати топоніми на території Харківської області перейшло до начальника ХОВА Олега Синєгубова, який мав завершити перейменування.

26 липня Синєгубов підписав розпорядження про перейменування трьох станцій метро та 48 вулиць у Харкові. Згідно з документом, станція метро “Героїв Праці” тепер називатиметься “Салтівська”, “Завод імені Малишева” – “Заводська”, а “Проспект Гагаріна” – “Левада”. Проспект Гагаріна став Аерокосмічним, а вулиця Героїв Праці отримала назву Нескорених.

Громадські активісти та частина депутатів міської та обласної рад не погодилися з деякими назвами. ГО “Харківський антикорупційний центр” навіть провела голосування за пакет перейменувань “За український Харків”. Громадськість зверталася до Синєгубова з пропозиціями назвати вулиці в місті на честь голови Директорії УНР Симона Петлюри, співака та актора Міська Барбари та поета Василя Мисика, життя яких пов’язане з Харковом. Проспект Гагаріна пропонували зробити Зміївським, а станцію «Завод імені Малишева» – «Танковим заводом». Усі пропозиції, які під час обговорень надійшли до ХОВА, Синєгубов пообіцяв передати Харківській міськраді для подальших консультацій із громадськістю.