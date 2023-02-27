Жадан: У Харкові добровольцями і волонтерами стали колишні виборці Кернеса

Харків завжди був суто українським містом, і війна цю його особливість виявила, заявив український письменник та волонтер Сергій Жадан в інтерв’ю публіцисту Віталію Портникову на телеканалі Еспресо.TV.

«Зв’язок Харкова з росією трішки перебільшений. І цьому є певна аберація, яка великою мірою була створена політичними силами. Всі звикли до того, що Харків – це майже російське місто. Про це звикли говорити в росії, і, на превеликий жаль, в Україні теж. Насправді, ситуація такого реального зламу, реального зрізу показала, що Харків завжди був українським містом. Просто вся ця українськість не була декларативною, вона була дещо притлумленою, і в цій ситуації вона не стільки народилася, скільки себе виявила. Вона активізувалася, вона була завжди, це було українське місто. Я, насправді, завжди про це говорив, просто не всі мене слухали», – підкреслив Жадан.

«Показником (українськості – прим. ред..) є не те, скільки у нас зараз українських вивісок і як ми міняємо топоніміку. Тому що це речі формальні. Тут більше те, як люди почали захищати місто: скільки харків’ян пішли добровольцями, скільки харків’ян і харків’янок стали волонтерами. І це люди, які до 24 лютого не сильно долучалися до якихось політичних процесів. Це ті люди, яких не було на Майдані 2014 року, це люди, які були виборцями покійного Кернеса. Але коли почалася війна, для них стало очевидно, що треба йти захищати своє місто, свою країну» – заявив Жадан.

«У цій війні, як і в будь-якій іншій спрацьовує особистий момент: ти можеш до останнього тримати дистанцію, намагатися бути неупередженим і нейтральним, але коли у твій будинок прилітає снаряд, це вже починає тебе стосуватися. І и вже починаєш це вважати своєю справою, і відповідно помста стає чимось особистісним, а не декларативним на рівні патріотизму», – зазначив Жадан.