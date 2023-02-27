Жадан: В Харькове добровольцами и волонтерами стали бывшие избиратели Кернеса

Харьков всегда был сугубо украинским городом, и война эту его особенность выявила, заявил украинский писатель и волонтер Сергей Жадан в интервью публицисту Виталию Портникову на телеканале Эспрессо.TV.

«Связь Харькова с россией немного преувеличена. И в этом есть определенная аберрация, которая во многом была создана политическими силами. Все привыкли к тому, что Харьков – это почти русский город. Об этом привыкли говорить в россии, и, к большому сожалению, в Украине тоже. На самом деле ситуация такого реального излома, реального среза показала, что Харьков всегда был украинским городом. Просто вся эта украинскость не была декларативной, она была несколько приглушена, и в этой ситуации она не столько родилась, сколько себя проявила. Она активизировалась, она была всегда, это был украинский город. Я на самом деле всегда об этом говорил, просто не все меня слушали», — подчеркнул Жадан.

«Показателем (украинскости – прим. ред.) является не то, сколько у нас сейчас украинских вывесок и как мы меняем топонимику. Потому что это вещи формальные. Здесь больше то, как люди начали защищать город: сколько харьковчан ушли добровольцами, сколько харьковчан и харьковчанок стали волонтерами. И это люди, которые до 24 февраля не сильно приобщались к каким-либо политическим процессам. Это те люди, которых не было на Майдане 2014, это люди, которые были избирателями покойного Кернеса. Но когда началась война, для них стало очевидно, что нужно идти защищать свой город, свою страну», — заявил Жадан.

«В этой войне, как и в любой другой, срабатывает личный момент: ты можешь до последнего держать дистанцию, пытаться быть беспристрастным и нейтральным, но когда в твой дом прилетает снаряд, это уже начинает тебя касаться. И уже начинаешь это считать своим делом, и соответственно месть становится чем-то личностным, а не декларативным на уровне патриотизма», — отметил Жадан.