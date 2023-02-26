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Жадан: «Россияне ожидали, что в Харькове их будут встречать цветами»

Общество 22:43   26.02.2023
Оксана Якушко
Жадан: «Россияне ожидали, что в Харькове их будут встречать цветами»

Несмотря на расслабленность, харьковчане понимали неизбежность войны с россией и что именно им придется первыми встречать врага, заявил украинский писатель и волонтер Сергей Жадан в интервью публицисту Виталию Портникову на телеканале Еспресо.TV

«У многих была даже не иллюзия – определенная расслабленность. Война продолжалась с 2014 года, а в Харькове, несмотря на то, что она в 40 км от границы с потенциальным агрессором, все равно здесь была мирная жизнь. Молодой студенческий город, под 400 тысяч студентов и очень много иностранцев, что признак, что люди себя чувствовали уверенно. Если иностранцы здесь оставались, значит, все нормально, все в порядке. Но я думаю, что за этой расслабленностью все же было понимание, что если начнется, то начнется именно с нас. Потому что мы действительно самые близкие, мы форпост, фронтир. Вот здесь за огородом начинается россия. И я думаю, что так или иначе город был готов к сопротивлению. Я думаю, россияне не были готовы. Потому что когда они сюда заходили, предполагалось, что это будет какая-то легкая прогулка» — говорит Жадан.

«Во-первых, россияне полагали, что здесь их будут встречать цветами. А во-вторых, они были уверены, что город не защищен. Когда российские силы пересекли границу, их офицеры в полной расслабленности успокаивали местное население: «Подождите, мы сейчас по окружной, даже в Харьков заходить не будем, мы на Киев, заменим вам власть – и вы будете жить так, как мы».

«То есть россияне были уверены, что войны не будет, что все завершится быстро, спецоперацией. А знакомые наши, которые стояли на Северной Салтовке, там, где были самые большие бои в первые дни, мы к ним приехали на второй или на третий день этой великой войны, зашли на позиции. Они разместились в крайнем ряде домов, выселили местное население. И говорят: «Мы не понимаем, что происходит, потому что россияне заводят колонну, мы ее уничтожаем, они на это самое место заводят следующую колонну. Мы ее тоже уничтожаем. Мы уже так уничтожили три колонны».

«Они (русские – прим. ред.) совершенно не были готовы, не понимали, как им воевать. Считали, что просто заедут колонной в город, возьмут цветы из рук местного благодарного населения, сменят флаг над горсоветом или облсоветом – и поедут дальше на Киев. Наверное, так им все это виделось».

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Автор: Оксана Якушко

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  • Категории: Общество, Украина, Харьков; Теги: , , , , ;

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    • • Дата публикации материала: 26 февраля 2023 в 22:43;

    • Корреспондент Оксана Якушко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Несмотря на расслабленность, харьковчане понимали неизбежность войны с россией и что именно им придется первыми встречать врага, заявил украинский писатель и волонтер Сергей Жадан в интервью публицисту Виталию Портникову на телеканале Еспресо.TV".