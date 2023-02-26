Live
  • Неділя 26.02.2023
    • Харків
  •   +1°С
  • USD 36.57
  • EUR 38.82
    • 🟢

Жадан: «Росіяни очікували, що у Харкові їх зустрічатимуть квітами»

Суспільство 22:43   26.02.2023
Оксана Якушко
Жадан: «Росіяни очікували, що у Харкові їх зустрічатимуть квітами»

Незважаючи на розслабленість, харків’яни розуміли неминучість війни з росією та що саме їм доведеться першими зустрічати ворога, заявив український письменник та волонтер Сергій Жадан в інтерв’ю публіцисту Віталію Портникову на телеканалі Еспресо.TV

«У багатьох була навіть не ілюзія – певна розслабленість. Війна тривала з 2014 року, а у Харкові, попри те, що він в 40 км від кордону з потенційним агресором, все одно тут було мирне життя. Молоде студентське місто, під 400 тисяч студентів і дуже багато іноземців, що є ознакою, що люди себе почували впевнено. Якщо іноземці тут лишалися, значить все нормально, все гаразд. Але я думаю, що за цією розслабленістю все таки було розуміння, що якщо почнеться, то почнеться саме з нас. Тому що ми справді найближчі, ми форпост, фронтир. Ось тут за городом починається росія. І я думаю, що так чи інакше місто було готове до супротиву. Я думаю, росіяни не були готові. Тому що коли вони сюди заходили, передбачалося що це буде якась легка прогулянка» – каже Жадан.

«По-перше, росіяни вважали, що тут їх будуть зустрічати квітами. А по-друге, вони були переконані, що місто не захищене. Коли російські сили перетнули кордон, то їхні офіцери на повному розслабоні заспокоювали місцеве населення: «Почекайте, ми зараз по окружній, навіть у Харків заходить не будемо, ми на Київ, замінимо вам владу – і ви будете жити так, як ми».

«Тобто росіяни були впевнені, що війни не буде, що все завершиться швидко, спецоперацією. А знайомі наші, які стояли на Північній Салтівці, власне там, де були найбільші бої у перші дні, ми до них приїхали на другий чи на третій день цієї великої війни, зайшли до них на позиції. Вони зайняли позиції у крайньому ряді будинків, виселили звідти місцеве населення. І говорять: «Ми не розуміємо, що відбувається, тому що росіяни заводять колону, ми її знищуємо, вони на це саме місце заводять наступну колону. Ми її також знищуємо. Ми вже так знищили три колони».

«Вони (росіяни – прим. ред.) абсолютно не були готові, не розуміли, як їм воювати. Вважали, що просто заїдуть колоною в місто, візьмуть квіти з рук місцевого вдячного населення, змінять прапор над міськрадою чи облрадою – і поїдуть далі на Київ. Мабуть, так їм все це бачилося».

Читайте також: Жадан і Абрамічев привезли в Дергачі під Харковом пожежну машину з Німеччини

Автор: Оксана Якушко

Новини за темою:

21:35
У Харкові кілька годин поліція шукала вибухівку в центрі міста
18:53
16 населених пунктів Харківщини сьогодні опинилися під вогнем – Генштаб
15:14
Терехов: Харків’яни дуже пильно ставляться до можливих корегувальників
10:24
Особливості екстремальної евакуації: як рятують жителів Вовчанська (сюжет)
06:00
Сьогодні 26 лютого: яке свято та день в історії

  • Категорії: Суспільство, Україна, Харків; Теги: , , , , ;

  • Щоб дізнаватися про найважливіше, актуальне, цікаве у Харкові, Україні та світі:
  • підписуйтесь на нас у Telegram та обговорюйте новини в нашому чаті,
  • приєднуйтесь до нас у соцмережах: Facebook , Instagram , а також Google Новини,
  • дивіться у Youtube, TikTok, пишіть або надсилайте новини до нашого боту.

    • Ви читали новину: «Жадан: «Росіяни очікували, що у Харкові їх зустрічатимуть квітами»»; з категорії Суспільство на сайті Медіа-групи «Об'єктив»

    • • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
    • • Скористайтеся пошуком на сайті Об'єктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
    • • Підписуйтесь на соціальні мережі Об'єктив.TV, щоб дізнатися про ключові події у вашій країні та місті;
    • • Дата публікації матеріалу: 26 Лютого 2023 в 22:43;

    • Кореспондент Оксана Якушко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Незважаючи на розслабленість, харків’яни розуміли неминучість війни з росією та що саме їм доведеться першими зустрічати ворога, заявив український письменник та волонтер Сергій Жадан в інтерв’ю публіцисту Віталію Портникову на телеканалі Еспресо.TV".