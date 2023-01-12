Жадан і Абрамічев привезли в Дергачі під Харковом пожежну машину з Німеччини

11 січня відомий письменник Сергій Жадан та волонтер Олег Абрамичов передали на потреби Харківського районного управління ГУ ДСНС пожежну машину.

Пожежну машину надали німецькі партнери із берлінського ПЕН-центру, повідомив В’ячеслав Задоренко, голова Дергачівської МВА.



«Щодня дергачівські рятувальники піклуються про безпеку громадян. Вони розміновують території, ліквідують пожежі, рятують людей з-під завалів після обстрілів. Робота в небезпечних умовах потребує максимально злагоджених дій. Якщо раптом техніка вийде зі строю, її треба буде оперативно замінити іншою. Тому вчора друзі Дергачівщини Сергій Жадан та Олег Абрамичев передали на потреби Харківського районного управління ГУ ДСНС пожежну машину, надану німецькими партнерами з берлінського ПЕН-центру», – розповів Задоренко.