Жадан перерахував 0,5 млн грн на відновлення Харківського університету

Письменник заявив, що хоче зберегти та підтримати центральну бібліотеку Харківського національного університету ім. В.Н. Каразіна, яка знаходиться в історичній будівлі, що постраждала від обстрілів.

“Перерахував на Благодійний фонд Каразінського університету 500 000 гривень. Конкретно – хочемо зберегти, підтримати та убезпечити центральну бібліотеку університету, що знаходиться в історичній будівлі, в самому серці міста”, – написав Жадан у Фейсбуці.

Філія ЦНБ – Центральної наукової бібліотеки університету ім. Каразіна – знаходиться в будівлі на вул. Університетській. Тут історично – одразу після його створення – знаходився сам Каразінський університет. Як і багато інших корпусів, що належать ХНУ, бібліотека постраждала від російських обстрілів центру Харкова.

В інтерв’ю МГ “Об’єктив” ректор університету Тетяна Кагановська повідомляла, що знищено близько чверті всього майна, яке було в ХНУ. На відновлення втраченого, за різними оцінками, потрібно близько 100 млн євро.

Сергій Жадан звернувся з поясненням до тих, хто вважає, що зараз пріоритетно необхідно підтримувати лише ЗСУ.

“Хтось вважає, що підтримувати зараз потрібно насамперед ЗСУ (важко заперечити), хтось усвідомлює, що культура та освіта потребують не меншої турботи, ніж, скажімо, аеророзвідка. Словом, щоб не було нарікань щодо “нецільового використання” народних грошей”, ці півмільйона вирішив сплатити зі своїх гонорарів – із коштів, отриманих за виступи в Жовтневому та за наш “собачий” концерт у Франкфурті-на-Одері. Я собі ще зароблю, а університет – це серце міста, воно має битися рівно “, – зазначив письменник.