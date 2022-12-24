Live
  • Субота 24.12.2022
    • Харків
  •   +5°С
  • USD 36.57
  • EUR 38.9
    • 🟢

Жадан перерахував 0,5 млн грн на відновлення Харківського університету

Суспільство 15:25   24.12.2022
Оксана Горун
Жадан перерахував 0,5 млн грн на відновлення Харківського університету Фото: Вікторія Якименко

Письменник заявив, що хоче зберегти та підтримати центральну бібліотеку Харківського національного університету ім. В.Н. Каразіна, яка знаходиться в історичній будівлі, що постраждала від обстрілів.

“Перерахував на Благодійний фонд Каразінського університету 500 000 гривень. Конкретно – хочемо зберегти, підтримати та убезпечити центральну бібліотеку університету, що знаходиться в історичній будівлі, в самому серці міста”, – написав Жадан у Фейсбуці.

Філія ЦНБ – Центральної наукової бібліотеки університету ім. Каразіна – знаходиться в будівлі на вул. Університетській. Тут історично – одразу після його створення – знаходився сам Каразінський університет. Як і багато інших корпусів, що належать ХНУ, бібліотека постраждала від російських обстрілів центру Харкова.

В інтерв’ю МГ “Об’єктив” ректор університету Тетяна Кагановська повідомляла, що знищено близько чверті всього майна, яке було в ХНУ. На відновлення втраченого, за різними оцінками, потрібно близько 100 млн євро.

Сергій Жадан звернувся з поясненням до тих, хто вважає, що зараз пріоритетно необхідно підтримувати лише ЗСУ.

  • Читайте також: У Харкові відновлюють школу, яка постраждала від російських обстрілів (фото)

    • “Хтось вважає, що підтримувати зараз потрібно насамперед ЗСУ (важко заперечити), хтось усвідомлює, що культура та освіта потребують не меншої турботи, ніж, скажімо, аеророзвідка. Словом, щоб не було нарікань щодо “нецільового використання” народних грошей”, ці півмільйона вирішив сплатити зі своїх гонорарів – із коштів, отриманих за виступи в Жовтневому та за наш “собачий” концерт у Франкфурті-на-Одері. Я собі ще зароблю, а університет – це серце міста, воно має битися рівно “, – зазначив письменник.

    Автор: Оксана Горун

    Новини за темою:

    10:46
    У Харкові відновлюють школу, яка постраждала від російських обстрілів (фото)
    15:37
    Генплан для відновлення Харкова від Фостера: модернізація панельних будинків
    12:28
    У Балаклії будують тимчасовий переїзд до лікарні (відео)
    09:52
    До Нового року в Ізюмі планують запустити транспорт
    09:35
    У мерії Харкова показали, як ремонтують будинки після обстрілів (фото)

  • Категорії: Суспільство, Харків; Теги: , , ;

  • Щоб дізнаватися про найважливіше, актуальне, цікаве у Харкові, Україні та світі:
  • підписуйтесь на нас у Telegram та обговорюйте новини в нашому чаті,
  • приєднуйтесь до нас у соцмережах: Facebook , Instagram , а також Google Новини,
  • дивіться у Youtube, TikTok, пишіть або надсилайте новини до нашого боту.

    • Ви читали новину: «Жадан перерахував 0,5 млн грн на відновлення Харківського університету»; з категорії Суспільство на сайті Медіа-групи «Об'єктив»

    • • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
    • • Скористайтеся пошуком на сайті Об'єктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
    • • Підписуйтесь на соціальні мережі Об'єктив.TV, щоб дізнатися про ключові події у вашій країні та місті;
    • • Дата публікації матеріалу: 24 Грудня 2022 в 15:25;

    • Кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "Письменник заявив, що хоче зберегти та підтримати центральну бібліотеку Харківського національного університету ім. В.Н. Каразіна, яка знаходиться в історичній будівлі, що постраждала від обстрілів".