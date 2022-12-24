Жадан перечислил 0,5 млн грн на восстановление Харьковского университета
Писатель заявил, что хочет сохранить и поддержать центральную библиотеку Харьковского национального университета им. В.Н. Каразина, которая находится в историческом здании, пострадавшем от обстрелов.
«Перечислил в Благотворительный фонд Каразинского университета 500 000 гривен. Конкретно – хотим сохранить, поддержать и обезопасить находящуюся в историческом здании центральную библиотеку университета в самом сердце города», — написал Жадан в facebook.
Филиал ЦНБ — Центральной научной библиотеки университета им. Каразина — находится в здании на ул. Университетской. Здесь исторически — сразу после его создания — находился сам Каразинский университет. Как и многие другие принадлежащие ХНУ корпуса, библиотека пострадала от российских обстрелов центра Харькова.
В интервью МГ «Объектив» ректор университета Татьяна Кагановская сообщала, что уничтожено около четверти всего имущества, которое было у ХНУ. На восстановление утраченного, по различным оценкам, необходимо порядка 100 млн евро.
Сергей Жадан обратился с пояснением к тем, кто считает, что сейчас приоритетно необходимо поддерживать только ВСУ.
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«Кто-то считает, что поддерживать сейчас нужно прежде всего ВСУ (трудно возразить), кто-то осознает, что культура и образование нуждаются в не меньшей заботе, чем, скажем, аэроразведка. Словом, чтобы не было нареканий по поводу «нецелевого использования народных денег», эти полмиллиона решил оплатить со своих гонораров — из средств, полученных за выступления в Жовтневом и за наш «собачий» концерт во Франкфурте-на-Одере. Я себе еще заработаю, а университет – это сердце города, оно должно биться ровно», — отметил писатель.
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- • Дата публикации материала: 24 декабря 2022 в 15:25;
Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Писатель заявил, что хочет сохранить и поддержать центральную библиотеку Харьковского национального университета им. В.Н. Каразина, которая находится в историческом здании, пострадавшем от обстрелов".