Жадан и Абрамичев привезли в Дергачи под Харьков пожарную машину из Германии

11 января известный писатель Сергей Жадан и волонтер Олег Абрамычев передали на нужды Харьковского районного управления ГУ ГСЧС пожарную машину.

Пожарную машину предоставили немецкие партнеры из берлинского ПЭН-центра, сообщил Вячеслав Задоренко, глава Дергачевской ГВА.



«Ежедневно дергачевские спасатели заботятся о безопасности граждан. Они разминируют территории, ликвидируют пожары, спасают людей из-под завалов после обстрелов. Если вдруг техника выйдет из строя, ее нужно будет оперативно заменить другой. Поэтому вчера друзья Дергачевщины Сергей Жадан и Олег Абрамичев передали на нужды Харьковского районного управления ГУ ГСЧС пожарную машину, предоставленную немецкими партнерами из берлинского ПЭН-центра», — рассказал Задоренко.