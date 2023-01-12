Жадан и Абрамичев привезли в Дергачи под Харьков пожарную машину из Германии
11 января известный писатель Сергей Жадан и волонтер Олег Абрамычев передали на нужды Харьковского районного управления ГУ ГСЧС пожарную машину.
Пожарную машину предоставили немецкие партнеры из берлинского ПЭН-центра, сообщил Вячеслав Задоренко, глава Дергачевской ГВА.
«Ежедневно дергачевские спасатели заботятся о безопасности граждан. Они разминируют территории, ликвидируют пожары, спасают людей из-под завалов после обстрелов. Если вдруг техника выйдет из строя, ее нужно будет оперативно заменить другой. Поэтому вчера друзья Дергачевщины Сергей Жадан и Олег Абрамичев передали на нужды Харьковского районного управления ГУ ГСЧС пожарную машину, предоставленную немецкими партнерами из берлинского ПЭН-центра», — рассказал Задоренко.
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- • Дата публикации материала: 12 января 2023 в 15:36;
Корреспондент Оксана Якушко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "11 января известный писатель Сергей Жадан и волонтер Олег Абрамычев передали на нужды Харьковского районного управления ГУ ГСЧС пожарную машину.".