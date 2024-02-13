Путін приховав факт особистого спілкування з Хмельницьким – Невзоров
Звісно, забракло халата. Якби на Такері був білий халат, а в його руках ключик від “м’якої кімнати” – розмова була б іншою… З першої ж хвилини оцінивши ситуацію і відзначивши те, що ніяких тривожних аксесуарів немає – путін став сміливішим… Якби Карлсону вистачило напору та запалу, то він би дізнався багато цікавого про щиросердні бесіди самого путіна з Гетьманом. Але хитрий путін поки що вирішив не розкривати всі карти та приховав від співрозмовника факт особистого спілкування з Хмельницьким.
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- Категорії: Політика, Світ, Сказано; Теги: интервью, Невзоров, путін, хмельницкий;
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- • Дата публікації матеріалу: 13 Лютого 2024 в 11:41;
Кореспондент Олександр Невзоров, російський журналіст у цій статті розкриває тему новин про те, що "Звісно, забракло халата. Якби на Такері був білий халат, а в його руках ключик від “м’якої кімнати” – розмова була…".