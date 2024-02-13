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Путін приховав факт особистого спілкування з Хмельницьким – Невзоров

Політика 11:41   13.02.2024
Олександр Невзоров
російський журналіст
Путін приховав факт особистого спілкування з Хмельницьким – Невзоров

Звісно, ​​забракло халата. Якби на Такері був білий халат, а в його руках ключик від “м’якої кімнати” – розмова була б іншою… З першої ж хвилини оцінивши ситуацію і відзначивши те, що ніяких тривожних аксесуарів немає – путін став сміливішим… Якби Карлсону вистачило напору та запалу, то він би дізнався багато цікавого про щиросердні бесіди самого путіна з Гетьманом. Але хитрий путін поки що вирішив не розкривати всі карти та приховав від співрозмовника факт особистого спілкування з Хмельницьким.

Автор: Олександр Невзоров, російський журналіст
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  • • Дата публікації матеріалу: 13 Лютого 2024 в 11:41;

  • Кореспондент Олександр Невзоров, російський журналіст у цій статті розкриває тему новин про те, що "Звісно, ​​забракло халата. Якби на Такері був білий халат, а в його руках ключик від “м’якої кімнати” – розмова була…".