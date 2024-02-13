Путін приховав факт особистого спілкування з Хмельницьким – Невзоров

Звісно, ​​забракло халата. Якби на Такері був білий халат, а в його руках ключик від “м’якої кімнати” – розмова була б іншою… З першої ж хвилини оцінивши ситуацію і відзначивши те, що ніяких тривожних аксесуарів немає – путін став сміливішим… Якби Карлсону вистачило напору та запалу, то він би дізнався багато цікавого про щиросердні бесіди самого путіна з Гетьманом. Але хитрий путін поки що вирішив не розкривати всі карти та приховав від співрозмовника факт особистого спілкування з Хмельницьким.