Путин скрыл от Карлсона факт личного общения с Хмельницким — Невзоров
Конечно, не хватило халата. Будь на Такере белый халат, а в его руках ключик от «мягкой комнаты» — разговор был бы иным… С первой же минуты оценив ситуацию и отметив то, что никаких тревожных аксессуаров нет — путин осмелел… Если бы у Карлсона хватило напора и задора, то он бы узнал много интересного о задушевных беседах самого путина с Гетманом. Но хитрый путин пока решил не раскрывать все карты и скрыл от собеседника факт личного общения с Хмельницким.
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- Категории: Мир, Политика, Сказано; Теги: интервью, Невзоров, Путин, хмельницкий;
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- • Дата публикации материала: 13 февраля 2024 в 11:41;
Корреспондент Александр Невзоров, российский журналист в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Конечно, не хватило халата. Будь на Такере белый халат, а в его руках ключик от «мягкой комнаты» — разговор был…".