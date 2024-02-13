Путин скрыл от Карлсона факт личного общения с Хмельницким — Невзоров

Конечно, не хватило халата. Будь на Такере белый халат, а в его руках ключик от «мягкой комнаты» — разговор был бы иным… С первой же минуты оценив ситуацию и отметив то, что никаких тревожных аксессуаров нет — путин осмелел… Если бы у Карлсона хватило напора и задора, то он бы узнал много интересного о задушевных беседах самого путина с Гетманом. Но хитрый путин пока решил не раскрывать все карты и скрыл от собеседника факт личного общения с Хмельницким.