Обстріли у Харкові знищили 100 трамваїв

До початку повномасштабної війни у ​​місті Харкові щодня курсувало близько 170 трамваїв, а зараз у результаті ворожих обстрілів їхня кількість зменшилася до 69, повідомив директор Департаменту будівництва та дорожнього господарства Дмитро Липовий.

За його словами, через війну сильно постраждало Салтівське трамвайне депо. До війни там було 160 одиниць техніки. Після обстрілів у тій чи іншій мірі було пошкоджено 125, з яких 30 знищено повністю.

«Тепер трамваї не можуть їздити там, де курсували раніше. Зокрема, трамвай №26 рухався від підстанції «Лосєве», що на ХТЗ. Вона повністю знищена, там нема струму. Крім того, від розворотного кола і до вулиці Героїв Праці – це салтівська гілка – повністю знищена контактна мережа», – розповів Дмитро Липовий.

Також він зазначив, що актуальним питанням є рух трамваїв на вул. Весніна. Оскільки там було кілька прямих влучань у рейки, якими до цього рухалася важка техніка, то відновити цей маршрут дуже складно.

«Натомість розглядається питання облаштування трамвайної гілки на паралельній вулиці з боку іподрому. Це ідея, яку зараз опрацьовують. Але для цього потрібна велика кількість залучених коштів та допомога фахівців», – зазначив директор департаменту.