Вночі заморозки, вдень дощ: погода в Харкові та області на 8 квітня
У середу, 8 квітня, у Харкові та області – хмарно з проясненнями. Уночі без істотних опадів, удень невеликий дощ.
У Харкові вночі очікуються заморозки до 2 градусів, вдень температура буде від 8 до 10 градусів тепла, повідомляють у Регіональному центрі з гідрометеорології.
По області вночі також прогнозують заморозки до 3 градусів, вдень термометри покажуть від 5 до 10 градусів тепла.
Вітер північно-західний – 5-10 м/с.
Раніше завідувачка сектору метеопрогнозів Регіонального центру з гідрометеорології Інна Кондаурова повідомила «Об’єктиву», що середня температура в березні була вищою за кліматичну норму на 4,3 градуса. Опадів випало мало – 37 міліметрів. Це 38% від норми. Подібні погодні умови востаннє спостерігали у 2014-му, зазначила Кондаурова. Однак про температурну аномалію не йдеться.
Дата публікації матеріалу: 7 Квітня 2026 в 20:08;