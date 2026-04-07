Вночі заморозки, вдень дощ: погода в Харкові та області на 8 квітня

Погода 20:08   07.04.2026
Олена Нагорна
У середу, 8 квітня, у Харкові та області – хмарно з проясненнями. Уночі без істотних опадів, удень невеликий дощ.

У Харкові вночі очікуються заморозки до 2 градусів, вдень температура буде від 8 до 10 градусів тепла, повідомляють у Регіональному центрі з гідрометеорології.

По області вночі також прогнозують заморозки до 3 градусів, вдень термометри покажуть від 5 до 10 градусів тепла.

Вітер північно-західний – 5-10 м/с.

Раніше завідувачка сектору метеопрогнозів Регіонального центру з гідрометеорології Інна Кондаурова повідомила «Об’єктиву», що середня температура в березні була вищою за кліматичну норму на 4,3 градуса. Опадів випало мало – 37 міліметрів. Це 38% від норми. Подібні погодні умови востаннє спостерігали у 2014-му, зазначила Кондаурова. Однак про температурну аномалію не йдеться.

Читайте також: Другий рівень небезпечності: про що попередили синоптики харків’ян

