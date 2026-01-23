Live

С ночи Лозовская громада под атакой: есть проблемы со светом и водой

Происшествия 10:16   23.01.2026
Николь Костенко-Лагутина
Мэр Лозовой Сергей Зеленский сообщил, что с ночи громаду обстреливают войска РФ. Угроза сохраняется до сих пор.

Действуют графики аварийных отключений света, в громаде пытаются обеспечить бесперебойную работу критической инфраструктуры.

«К сожалению, возникли вопросы водоснабжения некоторых старостинских округов. Службы работают над решением. Прошу отнестись с пониманием», – написал Зеленский.

Напомним, ночью украинские защитники предупреждали, что возникла угроза ударов «Шахедами». Отбой тревоги для областного центра дали в 01:55. Тем временем в области продолжили кружить БпЛА. Так их зафиксировали на юге региона – дроны летели на северо-восток. В 03:23 тревога зазвучала вновь – на Харьковщину враг выпустил КАБы. В соцсетях писали о взрывах в Лозовской громаде.

Читайте также: Ночью РФ атаковала Великий Бурлук: есть пострадавший (фото)

Автор: Николь Костенко-Лагутина
