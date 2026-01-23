Live

Ночью РФ атаковала Великий Бурлук: есть пострадавший (фото)

Происшествия 09:50   23.01.2026
Николь Костенко-Лагутина
Ночью РФ атаковала Великий Бурлук: есть пострадавший (фото)

По данным следствия, в ночь на 23 января оккупанты атаковали поселок Великий Бурлук Купянского района ударным беспилотником, пишут в Харьковской облпрокуратуре.

Предварительно, россияне выпустили на Великий Бурлук БпЛА типа «Герань-2», установили правоохранители.

В результате удара повреждены дома. Также пострадал 49-летний мужчина – он получил взрывное ранение стопы. На данный момент медики оказывают ему необходимую помощь.

Обстрел Великого Бурлука 23 января 2026

«Начато досудебное расследование по факту совершения военного преступления (ч. 1 ст. 438 УК Украины). Процессуальное руководство осуществляет Купянская окружная прокуратура Харьковской области», – добавили в прокуратуре.

Читайте также: ГСЧС: в Васищево в пожаре пострадал мужчина, огонь бушевал не из-за «прилета»

Автор: Николь Костенко-Лагутина
Популярно
Как 23 января будут отключать свет в Харькове и области: графики
Как 23 января будут отключать свет в Харькове и области: графики
22.01.2026, 21:55
Новости Харькова – главное 23 января: как прошла ночь
Новости Харькова – главное 23 января: как прошла ночь
23.01.2026, 08:42
Враг продвинулся на севере от Харькова – Deep State
Враг продвинулся на севере от Харькова – Deep State
23.01.2026, 07:37
Что появится на месте выгоревших бора и лесополосы в Харькове: подробности
Что появится на месте выгоревших бора и лесополосы в Харькове: подробности
22.01.2026, 17:46
Света нет по 10 часов в Харькове: какой лучший из сценариев прогнозирует ХОВА
Света нет по 10 часов в Харькове: какой лучший из сценариев прогнозирует ХОВА
21.01.2026, 10:08
С ночи Лозовская громада под атакой: есть проблемы со светом и водой
С ночи Лозовская громада под атакой: есть проблемы со светом и водой
23.01.2026, 10:16

Новости по теме:

17.01.2026
Россияне разрушают Великий Бурлук: ночью был массированный удар БпЛА — ГСЧС
27.12.2025
«У СОУ есть два-три месяца» — Коваленко о планах РФ наступать на Харьковщине📹
14.12.2025
Что будет после Волчанска: обзор фронта (видео)
10.12.2025
Открывает новое направление фронта на Харьковщине – эксперт об ударе по дамбе
03.12.2025
Дом, где жил поэт Сковорода, передали громаде Харьковской области


  • Чтобы узнавать о самом важном, актуальном, интересном в Харькове, Украине и мире:
  • подписывайтесь на нас в Telegram и обсуждайте новости в нашем чате,
  • присоединяйтесь к нам в соцсетях: Facebook , Instagram , Viber , а также Google Новости,
  • смотрите в Youtube, TikTok, пишите или присылайте новости Харькова в нашего бота.

Если вам интересна новость: «Ночью РФ атаковала Великий Бурлук: есть пострадавший (фото)», то посмотрите больше в разделе Происшествия на сайте Медиа-группы «Объектив»

  • • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
  • • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
  • • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в Украине и вашем городе
  • • Дата публикации материала: 23 января 2026 в 09:50;

Материал подготовила редакция МГ «Объектив», корреспондент Николь Костенко-Лагутина в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "По данным следствия, в ночь на 23 января оккупанты атаковали поселок Великий Бурлук Купянского района ударным беспилотником, пишут в Харьковской облпрокуратуре.".