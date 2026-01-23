Ночью РФ атаковала Великий Бурлук: есть пострадавший (фото)
По данным следствия, в ночь на 23 января оккупанты атаковали поселок Великий Бурлук Купянского района ударным беспилотником, пишут в Харьковской облпрокуратуре.
Предварительно, россияне выпустили на Великий Бурлук БпЛА типа «Герань-2», установили правоохранители.
В результате удара повреждены дома. Также пострадал 49-летний мужчина – он получил взрывное ранение стопы. На данный момент медики оказывают ему необходимую помощь.
«Начато досудебное расследование по факту совершения военного преступления (ч. 1 ст. 438 УК Украины). Процессуальное руководство осуществляет Купянская окружная прокуратура Харьковской области», – добавили в прокуратуре.
