Вночі РФ атакувала Великий Бурлук: є постраждалий (фото)
За даними слідства, в ніч проти 23 січня окупанти атакували селище Великий Бурлук Куп’янського району ударним безпілотником, пишуть у Харківській облпрокуратурі.
Попередньо росіяни випустили на Великий Бурлук БпЛА типу “Герань-2”, встановили правоохоронці.
Внаслідок удару пошкоджені будинки. Також постраждав 49-річний чоловік – він отримав вибухове поранення стопи. Наразі медики надають йому необхідну допомогу.
“Розпочато досудове розслідування за фактом вчинення воєнного злочину (ч. 1 ст. 438 КК України). Процесуальне керівництво здійснює Купʼянська окружна прокуратура Харківської області”, – додали у прокуратурі.
- Категорії: Події, Україна, Харків; Теги: великий бурлук, обстріл, прокуратура, харківщина;
