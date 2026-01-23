Вночі РФ атакувала Великий Бурлук: є постраждалий (фото)

За даними слідства, в ніч проти 23 січня окупанти атакували селище Великий Бурлук Куп’янського району ударним безпілотником, пишуть у Харківській облпрокуратурі.

Попередньо росіяни випустили на Великий Бурлук БпЛА типу “Герань-2”, встановили правоохоронці.

Внаслідок удару пошкоджені будинки. Також постраждав 49-річний чоловік – він отримав вибухове поранення стопи. Наразі медики надають йому необхідну допомогу.

“Розпочато досудове розслідування за фактом вчинення воєнного злочину (ч. 1 ст. 438 КК України). Процесуальне керівництво здійснює Купʼянська окружна прокуратура Харківської області”, – додали у прокуратурі.