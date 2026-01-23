Live

ДСНС: у Васищеві в пожежі постраждав чоловік, вогонь вирував не через “приліт”

Події 09:17   23.01.2026
Ніколь Костенко-Лагутіна
Протягом доби на Харківщині вирували 14 пожеж, три з них – виникли через російські обстріли, пишуть у ГУ ДСНС України в Харківській області.

Увечері та опівночі дрони вдарили по садових товариствах у Чугуївській та Циркунівській громадах. В результаті почалися два загоряння у двох будинках. Кожен охопив 100 квадратних метрів.

“Вночі ворожі БпЛА атакували приватний сектор селища Великий Бурлук Куп’янського району. Внаслідок атаки загорілись два приватні будинки на загальній площі 120 квадратних метрів, 49-річний чоловік отримав поранення. Також пошкоджені ще дві приватні оселі”, – пишуть у ДСНС.

А в селі Весищеве сталася побутова пожежа. Внаслідок короткого замикання електромережі спалахнула господарська споруда на площі 70 квадратних метрів. Постраждав 49-річний чоловік.

Читайте також: П’ятеро постраждалих за добу через «прильоти» – Синєгубов

Автор: Ніколь Костенко-Лагутіна
